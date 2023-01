Nova različica koronavirusa: v Sloveniji so kraken že odkrili

Na pohodu je nova različica koronavirusa, ki so jo strokovnjaki poimenovali kraken. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni ocenjuje splošno raven tveganja kot nizko, razen za ranljive posameznike, kot so starejši ter necepljeni in imunsko oslabljeni ljudje, odvisno od njihove stopnje imunosti, je tveganje večje, o čemer smo že pisali.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano izvaja sledenje različicam SARS-CoV-2 v Sloveniji. Vprašali smo jih, kakšni so zadnji podatki za to različico, in sicer koliko primerov je v Sloveniji ter kaj lahko pričakujemo?

»Na Nacionalni laboratorij za zdravje (NLZOH), okolje in hrano imamo zadnje podatke za klinične vzorce odvzete v mesecu decembru. Med temi smo podlinijo XBB.1.5 potrdili samo v enem primeru. Novejše podatke bomo imeli v začetku naslednjega tedna. Na NLZOH se spremljajo različice tudi v odpadni vodi iz čistilnih naprav, kjer smo specifične mutacije te podlinije zaznali v vzorcih odpadnih vod treh čistilnih naprav,« je pojasnila Eva Pungartnik, odnosi z javnostmi.

