Nova razkritja o zaposlitvi nečaka Luke odmevajo, Golobov kabinet ne komentira, to pravi KPK

Zgodba z zaposlitvijo nečaka Tomaža Subotiča v Celjski bolnišnici je dobila nadaljevanje. Po poročanju POP TV naj bi se Subotič še pred zaposlitvijo dogovarjal za nečakovo plačo. Celjska bolnišnica je konec decembra kot strokovnega sodelavca zaposlila Luko Kitaka Subotića, nečaka Tomaža Subotiča, ki je bil takrat predsednik sveta bolnišnice. Kot je v torek poročal POP TV, so pridobili sporočila, ki kažejo, da se je Subotič kot predsednik sveta bolnišnice že pol leta pred zaposlitvijo, konec lanskega junija, o plači svojega nečaka dogovarjal s pomočnico direktorja za pravno in kadrovsko področje Andrejko Presker Borinc. Po informacijah portala je Kitak Subotić ponudbo svojega strica sprva zavrnil, nanjo pa pristal pol leta kasneje, ko se je v celjski bolnišnici lanskega decembra tudi zaposlil kot strokovni sodelavec za javna naročila, kakovost in varnost dela v nabavnem oddelku, ki razpolaga z okoli 40 milijoni evrov letno.

V bolnišnici so takrat zatrjevali, da je bil Kitak Subotić med 54 kandidati izbran, ker da je izkazal strokovno znanje in izjemne komunikacijske veščine. Zdaj pa so v bolnišnici za portal navedli, da je bil Kitak Subotić izbran na podlagi javnega razpisa. »Luka Kitak Subotić je zaposlen za določen čas, razvrščen je v 18., torej izhodiščni plačni razred, brez kakršnih koli napredovanj, kar je skladno z njegovo izobrazbo in delovnim mestom, na katerega se je prijavil,« so pojasnili.

Afera Karigador: Golobov kabinet postopkov ne komentira

Tomaž Subotič je javnosti poznan po izbruhu afere Karigador, v kateri so mediji razkrili, da je le pol leta po tistem, ko ga je vlada imenovala v svet zavoda, premier Robert Golob večkrat zastonj počitnikoval v Subotičevi hiši v Karigadorju. Vrstili so se očitki o nasprotju interesov, vendar sta tako Subotič kot premier vse očitke zavrnila, Subotič pa je že aprila odstopil kot predsednik in član sveta zavoda.

Danes pa so v kabinetu predsednika vlade v zvezi zadnjimi razkritji zapisali, da je »zadeva stvar tistih institucij, ki so pristojne za presojanje morebitnih nepravilnosti in lahko v skladu z zakonodajo edine ukrepajo. Predsednik vlade takšnih postopkov ne komentira.«

KPK: V preiskavo vključimo vsa nova razkritja

Komisija za preprečevanje korupcije je sicer na podlagi predhodnega preizkusa glede dopustovanja Goloba v Karigadorju pri poslovnežu Subotiču in njegovem imenovanju v sveta javnih zavodov zoper premierja uvedla preiskavo zaradi utemeljenega suma kršitve določb zakona s področja nasprotja interesov. Kot so danes za STA pojasnili na KPK, predhodni preizkus in preiskava še potekata, saj gre za kompleksno zadevo, v preiskavo pa vključijo vsa nova razkritja.