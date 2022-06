Nova priložnost za hišico na Cresu: kupec že drugič ni plačal kupnine

Počitniške hišice na Cresu v naselju Stara Gavza, ki jih je na dražbi prodajal stečajni upravitelj Primorja, so šle za med. Slovenska in hrvaška javnost sta se čudili, ko je bila hišica površine 40,25 kvadratnega metra v prvi vrsti prodana za kar 360.000 evrov. Kupec te hišice je bil Italijan, a Slovenci so bili prav tako pripravljeni odšteti zajeten kupček denarja za te hišice.

Hiške, ki so bile v lasti Primorja, so bile prodane za 7,7 milijona evrov. FOTO: Google

Za 38 počitniških hiš je bilo veliko zanimanja, cene pa so se z začetnih bliskovito dvigale. Uspešno so prodali 37 hišic, ena pa se zdaj znova vrača na dražbo. Hišica številka 34 je bila prvič prodana za 210 tisočakov, a kupec ni plačal kupnine. Ko so jo dali na dražbo drugič, je bila prodana za 196.000 evrov, a tudi tokrat kupec ni plačal kupnine. Kot poročajo Finance, naj bi šlo za istega kupca. Zakaj kupnine ni plačal, ni znano, bo pa za kazen ostal brez varščine. Skupno bo torej ob 14.000 evrov.

Tisti, ki si še vedno želijo hišico v Stari Gavzi, bodo priložnost za nakup dobili 6. julija ob 13. uri na portalu eBorza.si, ogledi pa bodo organizirani 2. julija. Hišica z oznako 34 je v tretji vrsti od morja in ji pripada pokrita terasa.