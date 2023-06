Nova pridobitev, ki bo razveselila ljudi v petih občinah

Cerkljanski župan Franc Čebulj in minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan sta slovesno predala v uporabo nov krvavški vodovod. Pred odprtjem je župan nosilne občine projekta dejal: »Veseli smo, da smo stoletni projekt za Občino Cerklje na Gorenjskem uspešno pripeljali h koncu. Ponosni smo na nov krvavški vodovod, s katerim smo izpolnili zastavljene cilje po boljši oskrbi s pitno vodo.« Kot je na novinarski konferenci povedal minister Brežan, je vodooskrba rdeča nit slovenske kohezijske politike.

Občinam Cerklje na Gorenjskem, Komenda, Šenčur, Vodice in deloma tudi Kranj nov vodovod prinaša zanesljivo oskrbo s pitno vodo za skoraj 30.000 prebivalcev in za 15.000 zaposlenih na zajetem območju. Z novim omrežjem in sodobnim sistemom za čiščenje vode bo zanesljivost oskrbe večja, kakovost vode pa boljša.

Na slovesnem odprtju so postregli pitno vodo iz nove pridobitve. FOTO: JANEZ KUHAR

Slovesnega odprtja so se udeležili številni gostje, župani sosednjih občin in podžupan kranjske mestne občine, minister Brežan pa je čestital Cerkljam na Gorenjskem in partnerskim občinam za uspešno izvedbo projekta. Vodovod je blagoslovil cerkljanski župnik, mag. Jernej Marenk, s kulturnim programom so nastopile Godba Cerklje, Godba Šenčur, Vodice in Komenda, Oktet iz Šenturške Gore pod vodstvom Braneta Jagodica in recitatorja KUD Pod lipo Adergas, domiselno ga je povezovala Ana Jagodic Dovžan.