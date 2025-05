Nova pravila za osnovne šole! Telefoni omejeni, staršem več odgovornosti

Vlada je potrdila predlog novele Zakona o osnovni šoli, ki prinaša več pomembnih sprememb v delovanju osnovnošolskega sistema. Ključni poudarki so povezani z urejanjem vzgojnih ukrepov, omejevanjem uporabe elektronskih naprav, povečano odgovornostjo staršev ter uvedbo novih vsebin v učni načrt.

Med osrednjimi novostmi je uvedba obveznega predmeta informatika in digitalne tehnologije v 7. razred, s čimer želi ministrstvo okrepiti digitalno pismenost učencev. Sprva predlagano opisno ocenjevanje v 3. razredu je bilo zaradi kritik umaknjeno iz končnega besedila.

Predlog zakona ukinja vzgojni načrt šole kot samostojen dokument, ukrepe pa usmerja v letni delovni načrt. Vzgojni ukrepi se omejijo na vzgojni opomin, ki se lahko izreče za obdobje do 12 mesecev, tudi ob hujših kršitvah.

Omejena uporaba elektronskih naprav

Uporaba elektronskih naprav bo omejena na primere, ko so nujno potrebne za učni proces. Šole bodo morale natančneje določiti pravila pregleda osebnih predmetov učencev, kot so torbe ali naprave, če obstaja sum posedovanja nevarnih snovi. Pregledi se bodo izvajali ob prisotnosti učenca in se dokumentirali.

Pomembna sprememba se nanaša na obravnavo neopravičenih odsotnosti. Odgovornost za opravičevanje bo v celoti prešla na starše. Razredniki ne bodo več dolžni opozarjati na potrebo po opravičilih. V primeru daljših neopravičenih odsotnosti bo šola lahko obvestila center za socialno delo in predlagala uvedbo prekrškovnega postopka proti staršem.

Preveč neopravičenih - izpit

Za učence, ki z neprimernim vedenjem ogrožajo varnost ali nemoten potek pouka, je predvidena možnost prilagojenega izvajanja pouka. Zakon ureja tudi področje ocenjevanja neupravičeno odsotnih učencev in določa, da bodo morali opravljati izpite, sicer ostanejo neocenjeni. Učenci 7. in 8. razreda bodo ponavljali razred tudi v primeru, če se ne udeležijo popravnega izpita.

Za učence romske skupnosti se predvideva možnost dodatnega pouka slovenskega jezika in uradna evidenca števila učencev, kar bo omogočilo boljše načrtovanje kadrovskih in programskih resursov.

Nazadnje se novela dotika tudi učencev s posebnimi potrebami, za katere se uvajajo jasnejša pravila glede šolskih prevozov, spremljevalcev ter možnosti izobraževanja na domu tudi med letom.

Predlog zakona je bil pripravljen z namenom izboljšanja varnosti, jasnosti pravil in ustvarjanja spodbudnejšega učnega okolja za vse učence.