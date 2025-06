Nova pravila za dolgotrajno oskrbo: kdo bo plačeval manj, kaj se spreminja že 1. julija?

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je pred današnjo izredno sejo državnega zbora podal izjavo o noveli zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je na dnevnem redu poslancev. Poudaril je, da novela prinaša številne izboljšave in konkretne rešitve za ljudi, ki potrebujejo pomoč, ter njihove oskrbovalce.

Mineva leto in pol od sprejetja zakona o dolgotrajni oskrbi. Po Maljevčevih besedah je zakon v tem času uspešno zaživel. Trenutno ima 1600 družinskih oskrbovalcev formalno priznano to pravico, kar pomeni, da za člane družine skrbijo doma, ob podpori sistema.

Vstopne točke, ki so ključne za izvajanje zakona, so po besedah ministra pripravljene. Tam je zaposlenih sto oseb, ki pomagajo pri izvajanju pravic iz zakona.

Ključne novosti novele

Predlog novele zakona o dolgotrajni oskrbi kot glavno novost prinaša možnost, da bodo lahko tudi upokojenci pridobili status oskrbovalca družinskega člana.

Po navedbah ministrstva za solidarno prihodnost novela prinaša tudi poenostavitve postopkov za uporabnike, ki že prejemajo pravice iz obstoječega sistema socialnega varstva. Krepi se tudi vloga občin in izvajalcev, ki bodo imeli več pristojnosti pri izvajanju sistema dolgotrajne oskrbe.

Minister Maljevac je izpostavil še štiri ključne rešitve, ki jih prinaša novela

1. Omejitev oskrbnin v domovih za starejše: Z uvedbo "kapice" nobena oskrbnina, ki jo plačujejo stanovalci ali njihovi svojci, ne bo višja od zajamčene pokojnine za 40 let oziroma nihče ne bo plačal več kot 740 evrov, torej pod zajamčeno pokojnino.

»To je jasno sporočilo državljanom: od 1. decembra bodo plačevali bistveno manj,« je dejal Maljevac.

S 1. decembrom bo začela veljati še pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji in pravica do denarnega prejemka.

2. Kadrovske rešitve: Novela uvaja člen, ki omogoča dodatno pomoč pri reševanju kadrovskega primanjkljaja. Država bo iz proračuna financirala delo upokojencev in študentov, ki bodo nadomeščali manjkajoči kader. Prav tako so zavodi pozvani, da dvignejo plačne razrede za najnižje plačane zaposlene, kar bo omogočeno skozi proračunska sredstva. Posebej bodo tovrstno podporo deležni zaposleni, ki neposredno delajo z osebami z demenco. Po besedah ministra je takšnih delavcev približno 8 tisoč od skupno 13 tisoč zaposlenih v sistemu.

3. Možnost za upokojence: Od 1. julija bodo tudi upokojenci lahko postali oskrbovalci družinskega člana.Upokojenka ali upokojenec bo kot oskrbovalec dobil nadomestilo v višini 1,2 minimalne plače.

4. E-oskrba: Dosedanji uporabniki e-oskrbe bodo storitev nemoteno prejemali tudi po 1. juliju, saj bo izvajanje zagotovljeno brez prekinitev. Uporabnik bo na domu dobil pomoč tako pri osnovnih kot tudi podpornih dnevnih opravilih in storitvah zdravstvene nege.

Storitve e-oskrbe so storitve na daljavo, ki zagotavljajo samostojnost in varnost posameznika v domačem okolju. Sofinancirajo se v višini 25 evrov mesečno na posameznika. Prav tako upravičencu do dolgotrajne oskrbe pripada sofinanciranje enkratnega stroška za namestitev opreme in vzpostavitev priključka za izvajanje storitev e-oskrbe (v višini 50 evrov).

5. Prehod mladih z invalidnostmi: Z novelo se uvaja avtomatičen prehod mladih z invalidnostmi iz otroškega sistema v sistem dolgotrajne oskrbe po dopolnjenem 18. letu starosti.

Vse spremembe so po Maljevčevih besedah rezultat številnih pogovorov in izkušenj z delom na terenu. »Vzpostavljamo nov sistem, v katerega si v preteklih 20 letih nihče ni upal ugrizniti. Delamo velike korake naprej. Seveda so kritike, a gremo naprej,« je povedal.

Prav tako je spomnil, da prispevek za dolgotrajno oskrbo ostaja nespremenjen in bo znašal 1 odstotek z začetkom obračunavanja 1. julija.