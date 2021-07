Nova pravila pri spletnem naročanju iz tujine. Koliko vas bo to udarilo po žepu?

Od danes veljajo spremembe pri obračunavanju davka na dodano vrednost pri spletnem nakupovanju, s tem pa prihaja tudi odprave do zdaj znanega pravila, da nakupi do vrednosti 22 evrov iz tretjih držav niso podvrženi davku na dodano vrednost (DDV). Koliko bo to po žepu udarilo tiste, ki naročajo iz tujine, so nam pojasnili na Pošti Slovenije.Pošta Slovenije trenutno na leto v povprečju izvede približno 100.000 carinskih postopkov za blago v vrednosti do 150 evrov.Podatkov o številu pošiljk iz tretjih držav na mesečni ravni ne razkrivamo. Predvidevamo pa, da bo količina pošiljk iz držav izven EU z uvedbo te spremembe padla. Glede pošiljk do vrednosti 22 evrov pa naj navedemo, da je do sedaj veliko pošiljk imelo navedeno takšno vrednost, čeprav v vseh primerih ta navedba ni ustrezala dejanskemu stanju.Ocenjujemo, da se bo z uvedbo nove direktive število poenostavljenih carinskih postopkov bistveno povečalo, in sicer za okoli 30-krat, kar pomeni tudi bistveno več dela.Da bi uporabnikom omogočili kar se da hitre in enostavne postopke, bomo naslovnikom omogočili izvedbo carinskih formalnosti prek spremenjenega Portala uvoz . Poleg izvedbe carinskih postopkov prek posodobljenega Portala uvoz bo Pošta Slovenije strankam omogočila tudi spletno plačilo obračunanega DDV ter carinskih dajatev, s čimer bo dodatno poenostavila postopek vročitve pošiljke. Če uporabnik ne bo uporabil spletnega plačila, bo lahko znesek poravnal ob vročitvi pošiljke. Ob tem bo za vse pošiljke odpremljene iz carinske pošte, torej tudi za navadne pošiljke, omogočeno sledenje do vročitve uporabniku.Zaradi omenjenih sprememb smo tudi prenovili in povečali prostore za obdelavo prispelih pošiljk, ki bodo podvržene uvoznim postopkom, z vlaganjem v informatizacijo smo omogočili uporabo naprednih rešitev za strojno branje na podlagi umetne inteligence, vzpostavili aplikacijo za avtomatizirano določitev tarifnih številk blaga, ki prav tako deluje na podlagi umetne inteligence in prepoznava tudi opise blaga v več jezikih, nadgradili aplikacijo za izvajanje carinskih postopkov in aplikacijo za izmenjavo podatkov v mednarodnem poštnem prometu ter, kot že navedeno, posodobili portal za izvedbo carinskih postopkov, ki ga bodo uporabniki lahko preizkusili že konec meseca junija.Zaradi omenjenih sprememb smo in še bomo zaposlovali dodatne ljudi oziroma zagotovili dodatno kadrovsko podporo. S kombinacijo naštetih aktivnosti bomo omogočili izvajanje bistveno večjega obsega dela.Ali bo uporabnik, ki bo naročil blago iz tretje države, zaradi novih pravil, torej po 1. juliju, moral plačati še kakšne druge storitve (DDV, administrativni stroški, carina), ki jih danes ne plačuje? Če, katere? Mogoče lahko pojasnite na primeru, kako je danes in kako bo po 1. juliju za tehnični izdelek, vreden 20 evrov?Cena izvedbe uvoznega carinskega postopka za pošiljko do 22 evrov bo enaka ceni izvedbe postopka za pošiljke do 150 evrov, če bo uporabnik izbral možnost neposrednega carinskega zastopanja. Neposredno carinsko zastopanje pomeni, da uporabnik prek spletnega obrazca in sistema Pošte Slovenije za vlaganje enotnih carinskih deklaracij sam dopolni potrebne podatke o blagu, Pošta Slovenije pa prek svojega informacijskega sistema vloži uvozno deklaracijo. Uporabnik dajatve ter stroške postopka poravna prek spletnega plačila. Cena takega postopka bo znašala 2,50 evra z DDV.S 1. 7. 2021 se ukine oprostitev plačila DDV za pošiljke do vrednosti 22 evrov. S to spremembo bo torej treba obračunati DDV za vso komercialno blago uvoženo iz držav izven EU. Zaradi navedene spremembe uporabnikom oz. naslovnikom ne bomo obračunali dodatnih administrativnih stroškov. Poleg morebitnih carinskih dajatev ter DDV bo uporabnik moral še plačati storitev carinskega posredovanja.S 1. julijem 2021 se prav tako uvaja novi sistem obračuna DDV, imenovan IOSS (Importer One Stop Shop), ki bo omogočal, da se plačilo DDV izvede že v sklopu spletnega plačila blaga na spletni strani trgovca iz držav izven EU. IOSS se lahko uporabi samo v primeru, ko blago v pošiljki ne presega 150 evrov in če ne gre za trošarinske izdelke. Z navedenim se sicer postopek za nas ne poenostavi, ker je tudi za pošiljka z IOSS-številko treba opraviti enake carinske formalnosti, pri čemer je dodatno treba preverjati veljavnost navedene IOSS-številke. Ne glede na to, ali bo uporabnik za pošiljko že ob spletnem nakupu poravnal obveznost plačila DDV, bo za pošiljko treba opraviti vse carinske postopke, kar se bo uporabniku tudi zaračunalo v skladu z veljavnim cenikom.Pri izvedbi postopkov so nam v največjo pomoč elektronske najave o pošiljkah, ki nam omogočajo, da naslovnika pošiljke o izvedbi postopkov prek spletne aplikacije Portal Uvoz obvestimo (elektronsko ali po pošti) že pred prispetjem pošiljke v Slovenijo. Če bo naslovnik postopke prek te spletne aplikacije izvedel še v času, ko bo pošiljka na poti oz. v najkrajšem možnem času po prejemu obvestila, bo to najhitrejši način, da se naslovniku pošiljka dostavi.