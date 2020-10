Nova pravila na meji z Italijo, bencinski servisi samevajo (FOTO)

Znak na meji z Italijo. FOTO: Ervin Čurlič, Regijski štab CZ za Severno Primorsko

Vstop v Republiko Slovenijo se brez napotitve v karanteno na domu in brez predložitve negativnega izvida testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19) na podlagi 1. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih in drugega odstavka 12. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 dovoli:



1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant;



2. osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali z drugo ustrezno listino, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;



3. osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo ali iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu ter za tovorni in potniški promet v tranzitu in zapusti Republiko Slovenijo v 12 urah po prehodu meje;



4. osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najkasneje v 12 urah po vstopu;



5. osebi z diplomatskim potnim listom;



6. članu tuje uradne delegacije, ki prihaja v Republiko Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa, ali članu uradne delegacije Republike Slovenije, ki se vrača iz tujine;



7. predstavniku tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče;



8. pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbencem državnih organov na službeni poti v tujini;



9. osebi, ki prehaja mejo (dnevno ali občasno) zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali tujini in to izkazuje z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugim osebam, ki jih prevažajo in se vračajo čez mejo v 24 urah po prehodu meje;



10. osebi, ki prehaja mejo zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov in to izkaže z ustreznim dokazilom ter se vrača čez mejo v najkrajšem času, ki je potreben za izvedbo opravila, vendar ne več kot 48 ur po prehodu meje;



11. osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu;



12. osebi, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja ter se vrača čez mejo neposredno po končanem zdravstvenem pregledu ali posegu oziroma takoj, ko mu zdravstveno stanje to dopušča;



13. dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko poljedelsko -gozdarskih del;



14. državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik nepremičnine ali bivalnega plovila v sosednji državi ali ima na podlagi pogodbe o zakupu oziroma najemu ali drugi pogodbi pravico do uporabe nepremičnine, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu v sosednji državi, iz katere vstopa v Republiko Slovenijo, in to izkaže z ustreznimi listinami, če se vrača v Republiko Slovenijo v 48 urah po izstopu;



15. osebi, ki državljanu Republike Slovenije ali tujcu s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki je lastnik ali najemnik kmetijske površine v sosednji državi, nudi pomoč pri sezonskem pobiranju kmetijskih pridelkov in to izkaže z ustreznim dokazilom, če se vrača čez mejo v 24 urah po izstopu iz Republike Slovenije;



16. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 72 urah po prehodu meje;



17. osebi, ki še ni dopolnila 14 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki je predložil negativni test na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19).







Kar osem od 13 občin na Goriškem meji z Italijo, zato iz regijskega štaba civilne zaščite za Severno Primorsko poročajo o večjem številu klicev občanov, ki sprašujejo, kaj prinaša novi odlok o ukrepih za preprečitev širjenja covida 19 na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije, ki je začel veljati v ponedeljek. Sploh ker je na rdečem seznamu tudi sosednja Furlanija - Julijska krajina.Kontrolne točke na cestnih povezavah na mejnem območju s sosednjo republiko, kjer je mogoč vstop v državo za vse, so štiri. in sicer: Vrtojba, Fernetiči,Škofije in Krvavi Potok. Prestop državne meje zunaj kontrolnih točk pa je dovoljen le državljanom Slovenije in Italije ter po novem tudi državljanom držav članic Evropske unije ali schengenskega območja, ki imajo prebivališče v administrativnih enotah Italije, ki mejijo na Republiko Slovenijo.Čeprav meja formalno ni zaprta in nekdanji mejni ter maloobmejni prehodi med Slovenijo in Italijo ne bodo fizično zaprti, kot je to bilo ob prvem valu epidemije spomladi, pa so prehodi mejne črte, ker sta tako Slovenija in Furlanija na rdečem, dovoljeni le: iz upravičenih razlogov, ki jih najdete v spodnjem okvirčku, z negativnim testom na sars-cov-2, ki ni starejši od 48 ur, ter ob sprejetju karantene na domu.Sprememba mejnega režima se je v ponedeljek že poznala, predvsem v obmejnih krajih in predvsem na bencinskih servisih. Tisti najbližji, ki so še v nedeljo pokali po šivih, so včeraj praktično samevali. Občina Brda pa je na policijo in goriško prefekturo naslovila vprašanje, ali lahko stanujoči v Novi Gorici za prihod v službo v občino Brda še naprej uporabljajo bližnjico čez italijansko ozemlje.