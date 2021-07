Nova platforma, ki navdušuje

myGW je nov uporabniški portal podjetja Gebrüder Weiss. Odslej je na voljo tudi strankam podjetja Gebrüder Weiss v Sloveniji. Platforma myGW vključuje vsa področja poslovanja in strankam omogoča hiter in enostaven pregled vseh storitev podjetja, 24 ur na dan, vse dni v tednu. To pomeni, da je odslej vso komunikacijo s ponudnikom logističnih storitev mogoče upravljati po spletu.V Avstriji, Nemčiji, Švici, na Češkem, Madžarskem in Slovaškem je myGW uporabnikom na voljo vse od leta 2020, medtem ko ga pilotne stranke v Sloveniji preizkušajo od letošnjega marca. Trenutno je portal na voljo v 15 državah za skoraj 8000 uporabnikov.Naročnik oglasne vsebine je Gebrüder Weiss