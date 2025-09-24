Nova opozorila zaradi medvedke z mladiči, Ljubljančane pa jezijo divji prašiči (FOTO)

Na območju Vač pri Litiji so domačini v zadnjih dneh opazili prav poseben prizor – po gozdnih poteh se sprehaja medvedka z dvema mladičema. Občina Litija je zato izdala opozorilo in prebivalce pozvala k previdnosti. Prisotnost medvedov sicer na tem območju ni redkost, saj se zadržujejo v okoliških gozdovih, a srečanje z njimi lahko marsikoga prestraši.

Previdno v gozdu

Iz občine sporočajo, da se je v primeru srečanja z medvedom treba obnašati mirno in preudarno:

• ne puščajmo hrane v naravi in medvedov nikoli ne hranimo,

• opozarjajmo nase, da medveda ne presenetimo,

• pse imejmo na povodcu,

• ob srečanju se počasi umaknimo in nikoli ne tecimo.

Medved človeka večinoma dojema kot nevarnost in se mu izogiba, pravijo na občini. Fizični napadi so redki, najpogosteje gre za tako imenovane »lažne napade«, ko do stika sploh ne pride. Najbolj nevarno je približevanje mladičem – medvedka je namreč vedno v bližini.

Ljubljančane jezijo divji prašiči

Medtem ko imajo na Vačah medvedje skrbi, pa Ljubljančane vse bolj vznemirjajo divji prašiči. Prebivalec Bizovika je občino na spletni strani opozoril, da je tamkajšnja pot proti Urhu razrita, zaščitna ograja ob obvoznici pa na več mestih poškodovana. Zvečer divje prašiče redno srečuje pri sprehodih s psom in opozarja, da je stanje nevarno za promet in pešce.

Mestna občina Ljubljana se je na pismo odzvala in pojasnila, da za ukrepanje ni pristojna lokalna skupnost, temveč lovske družine. Za Bizovik in okolico skrbi Lovska družina Škofljica, ki je bila o težavah že obveščena. Za poškodbe ograje pa bodo pristojne službe poskrbele v okviru državne infrastrukture.

Skupno sporočilo: previdnost!

Naj gre za medvedko na Vačah ali divje prašiče v Ljubljani – strokovnjaki opozarjajo, da gre za divjad, ki se v zadnjih letih vse pogosteje pojavlja blizu naselij. Zato je nujno, da se ljudje v naravi obnašamo odgovorno, divjih živali ne hranimo in o sumljivih primerih obveščamo pristojne službe.