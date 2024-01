Včeraj je državni zbor po večurni razpravi za novo ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s 45 glasovi za (in 29 proti) imenoval 36-letno Koprčanko Matejo Čalušić, kar je bilo zaradi večine vladajočih strank brez pretirane negotovosti, a polno napetosti – predvsem iz poslanskih sedežev opozicije, kjer se je začela predvolilna bitka med SDS in Novo Slovenijo (NSi) za glasove kmetic in kmetov na prihajajočih evropskih volitvah. Vanjo se je – s popoldansko novinarsko konferenco pred državnim zborom – vključila tudi zunajparlamentarna SLS. Ker je Čalušićeva podpredsednica parlamentarneg...