Nova metla na Veliki planini

V kamniškem turizmu imajo navzlic koronakrizi odlične rezultate. Po koriščenju turističnih bonov so se med slovenskimi občinami uvrstili na 16. mesto. K temu so največ prispevale Terme Snovik, s polno zasedenostjo lesenih planinskih koč in rekordnim septembrskim obiskom pa se lahko pohvalijo tudi na Veliki planini. Kljub temu so nedavno povsem nepričakovano razrešili direktorja Velike planine Leona Kedra. Brez pojasnilKedra, ki je kot vršilec dolžnosti v družbo Velika planina prišel julija 2014, nato pa so ga leto pozneje s soglasjem občine Kamnik kot lastnice te družbe soglasno potrdili še za direktorja, je po petih letih ...