Nova Gorica bo Evropska prestolnica kulture leta 2025

Nova Gorica bo Evropska prestolnica kulture (EPK) leta 2025. Na Goriškem so prepričani, da so zmagali zato, ker je kandidatura zrasla iz dolgoletnega in živega sodelovanja obeh mest in regije. Kandidatura je imela ves čas polno in nedeljeno politično podporo v obeh Goricah, celotni severnoprimorski regiji in deželi Furlaniji - Julijski krajini.



V Novi Gorici so razglasitev EPK 2025 pričakali na skupnem trgu obeh Goric, na Trgu Evropa, kjer so skupno že proslavili vstop Slovenije v Evropsko unijo. Veselje ob razglasitvi je bilo nepopisno, na njem pa so sodelovali člani občinskih oblasti iz Nove Gorice in Gorice.



Novogoriški župan Klemen Miklavič je takoj po razglasitvi dejal: »To pomeni, da imata Gorici kot enotno urbano območje priložnost, da postaneta prestolnici in pomembna točka v Evropski uniji. Leta 2025 bo celotna pozornost usmerjena v goriško območje, ki je tudi center čezmejne regije. Osvojitev naslova je namreč priložnost za celotno regijo, ki ima svojo čezmejno dimenzijo. Obe Gorici bosta prva prestolnica neke regije, ki se razteza čez dve državi.«



Navdušenja ni mogel skriti niti župan Občine Gorica Rodolfo Ziberna, ki je prepričan, da je to izjemen, močan občutek, eden tistih, ki si jih zapomnimo za vse življenje. »To zmago posvečam občanom, ljudem tega edinstvenega ozemlja, ki so toliko trpeli, a jim je uspelo odreagirati tako, da so ustvarili boljšo prihodnost za mlade. Biti Evropska prestolnica kulture nam bo omogočilo pridobiti nove človeške in finančne vire za razvoj gospodarstva in zaposlovanja naših mest ob pomoči kulturnih pa tudi urbanističnih in gospodarskih pobud.«