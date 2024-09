Nova era financiranja

Skladi zasebnega dolga so pomembna alternativa bančnim posojilom, saj omogočajo hitro in prilagodljivo financiranje podjetij.

Hitro in prilagodljivo financiranje za rast podjetij

Zaradi omejitev tradicionalnih posojilodajalcev in strožje zakonodaje v zadnjem desetletju je nastala vrzel v financiranju, ki jo vse aktivneje zapolnjuje zasebni dolg. Družba PRVA Skladi je ustanovila sklad zasebnega dolga PRVA Private Debt, ki se osredotoča na zapolnjevanje te vrzeli. Sklad zagotavlja prilagodljivo in hitro financiranje za mikro, mala in srednje velika podjetja v Sloveniji, na Hrvaškem in v drugih državah članicah EU ter tudi državah zunaj EU, kar jim omogoča rast in razvoj.

Naročnik oglasne vsebin je PRVA Private Debt