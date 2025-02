Nova drama v DZ: »Fašisti!«, »Niste normalni!«, »Sram naj vas bo!« (VIDEO)

Dopoldne je sledil drugi del seje odbora DZ za zdravstvo, na kateri so nadaljevali obravnavo predloga zakona o spremembi zakona o omejevanju porabe alkohola. Na sredini seji je bilo vse prej kot mirno, saj je Jelka Godec izgubila živce, veliko pozornosti pa sta s svojim obnašanjem pritegnila tudi Žan Mahnič in Nataša Sukič.

Na nadaljevanju seje je besedo dobil poslanec SDS Žan Mahnič, ki je ponovno razlagal o tem, zakaj bi bilo treba v šolskih prostorih dovoliti uživanje alkohola v času, ko učencev ni tam torej ob koncih tedna. Ko je Mahnič povedal svoje, je predsednica odbora Tamara Kozlovič besedo dala sekretarju na ministrstvu za zdravje Denisu Kordežu, nato pa želela zaključiti razpravo in preiti h glasovanju.

Opozicijski poslanci protestno zapustili sejo

Odločitev predsedujoče pa je razjezila opozicijske poslance, ki želeli še naprej razpravljati. »V kakšni zagati je koalicija, pove to, da me je predsednica tega odbora Tamara Kozlovič prej tamle na hodniku ustavila in dejala: 'Žan, prosim, da se ne razpravlja, temveč gremo takoj na glasovanje'. Toliko, da javnost ve, kako si Tamara Kozlovič predstavlja razpravo in demokracijo v tem parlamentu,« je dejal Mahnič v sklopu postopkovnega predloga.

Kozlovičeva je nato Mahniču dejala, da so tisti, ki so bili prijavljeni k razpravi, danes odsotni, ostali pa da so začetek seje zamudili in tako izgubili to možnost. »Pa ne morete tako delati, a ste normalni?« je zavpil poslanec NSi Aleksander Reberšek. »Fašisti sedite v tej dvorani!« pa ga je dopolnil Mahnič, ko so protestno zapuščali sejo. »Sram vas naj bo, večina zlorablja manjšino!« je še zaključil Reberšek.

