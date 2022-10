Nova drama na RTV: voditeljico Odmevov zavrnil, čez 24 ur pa šok

Dimitrij Rupel je v sredo odstopil kot direktor agencije za knjigo. V odprtem pismu, ki ga je naslovil na ministrico za kulturo Asto Vrečko, se je odzval na njen intervju za STA. Rupel namreč zavrača njene besede o nestrokovnih potezah prejšnje vlade, škodljivih za kulturo, med katerimi je omenila tudi njegovo imenovanje.

Dimitrij Rupel je gostoval v Odmevih. FOTO: TV Slovenija, posnetek zaslona

Na dan odstopa je v Odmevih gostovala ministrica Asta Vrečko, ki je predstavila svojo plat zgodbe. Kot je uvodoma dejala voditeljica, so na soočenje povabili tudi Dimitrija Rupla, a je ta sodelovanje v oddaji zavrnil.

A že čez 24 ur je na nacionalki sledil preobrat. Dimitrij Rupel se je v četrtek očitno odločil, da tokrat bo sodeloval v Odmevih, a ga je gostil novopečeni voditelj Luka Svetina. Na dogajanje se odzvala tudi ministrica Vrečko, ki je razkrila, da v četrtek sama vabila v oddajo ni prejela.

Na vprašanje Svetine, zakaj ni pristal na soočenje z ministrico, je Rupel odgovoril na kratko: »Nisem utegnil, prav tako nisem politik, da bi konkuriral z nekom iz politike. Jaz menim, da soočenje med nama ni potrebno,« je dejal in dodal, da je v pismu ministrici povedal vse.

Ministrica: Tako je lahko sam širil svojo resnico

»Potem ko si včeraj po odstopu z mesta direktorja Javne agencije za knjigo dr. Dimitrij Rupel ni upal na soočenje z mano na Odmeve, je dobil danes v isti oddaji svoj termin z novim voditeljem Luko Svetino, kjer je nadaljeval svoj neprimeren diskurz in je lahko sam širil svojo resnico, ne ozirajoč se na dejstva, saj jaz, za razliko od njega včeraj, danes nisem dobila vabila v oddajo,« je ministrica zapisala na družbenih omrežjih.

RTV: Uredništva odločitve sprejemajo avtonomno

Na RTV smo povprašali, zakaj so Rupla ponovno povabili v Odmeve, če je dan prej zavrnil sodelovanje v oddaji. »Pri izboru gostov v vseh informativnih oddajah velja, da uredništva sprejemajo odločitve avtonomno in neodvisno. Pri tem pa je seveda treba upoštevati, da na končno zasedbo gostov v studiu vpliva tudi dejstvo, ali so povabljeni ta dan na razpolago ali ne, na kar pa uredništvo samo nima vpliva,« odgovarjajo na nacionalki.