Nova bolezen prizadela slovenske otroke: večina ima prizadeto srce

Pri večorganskem vnetnem sindromu gre za izrazito težko sistemsko vnetno reakcijo, v sklopu katere so lahko prizadeti različni organski sistemi, najpogosteje srce, prebavila, koža in oči, nekoliko redkeje pa pljuča, ledvice in možgani.



Večorganski vnetni sindrom se pojavi zaradi prekomernega imunskega odziva. Bolezen se pojavi od dva do šest tednov po okužbi s sars-cov-2. Hospitalizacija traja približno 14 dni.

V UKC Ljubljana so od začetka epidemije obravnavali 32 otrok z večorganskim vnetnim sindromom (angl. multisystem inflammatory syndrome in children, MIS-C), povezanim s covidom 19. Največ otrok je zbolelo v drugem valu epidemije, medtem ko tretjega vala niso zaznali. Od konca drugega vala zbolevajo posamezni otroci (približno dva mesečno), podobno pojavnost pričakujejo tudi v bodoče.Gre za izrazito sistemsko reakcijo, ki se pojavi kot odziv na okužbo z novim koronavirusom. Predhodno okužbo so potrdili pri vseh bolnikih. Klinična slika in izvidi laboratorijskih preiskav so pri bolnikih skladni z intenzivnim sistemskim vnetjem – visoka vročina, izpuščaj, visoki vnetni kazalci. Nadaljnji simptomi in izvidi so odvisni od prizadetosti drugih organov. Večina otrok ima prizadeto srce, prebavila, kožo in sluznice, nekoliko manjši delež pa pljuča, ledvice in osrednje živčevje.»Izhodi zdravljenja so pri vseh naših bolnikih ugodni, noben bolnik ni umrl, pri vseh bolnikih smo z zdravljenjem uspeli zavreti vnetje,« so pojasnili v UKC Ljubljana. Bolnike redno spremljajo imunologa/revmatologa, kardiologa, spremljajo tudi kognitivne funkcije. Pri otrocih, ki jih spremljajo šest mesecev ali več, težjih dolgoročnih okvar notranjih organov niso ugotovili. Noben otrok ni zbolel dvakrat.Pričakujejo, da bodo z učinkovitim cepljenjem zmanjšali število okužb tudi med otroki, kar bo zmanjšalo tudi pojavnost MIS-C. Cepljenje adolescentov nad 16 let poteka po nacionalni strategiji cepljenja, medtem ko so klinične raziskave cepljenja mlajših otrok še v teku. Prvi rezultati so zelo spodbudni tako glede učinkovitosti kot tudi varnosti cepljenja. Odobritve nadzornih organov in začetek cepljenja otrok pod 16 let pričakujejo v naslednjih mesecih.