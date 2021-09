Novi zemljevid: Slovenija med najslabšimi državami

Evropski center za nadzor bolezni (ECDC) vsak četrtek objavi novi zemljevid obarvanosti držav glede na pojavnost okužb. Slovenija na tem zemljevidu ostaja ena redkih držav, ki je temno rdeče barve. Po novem so temno rdeči še hrvaški Zagreb, Estonija, Litva, norveška regija Oslo in dve regiji v Romuniji.Epidemiološke razmere se izboljšujejo na Portugalskem, v Belgiji, na Nizozemskem, kjer so oranžni. Podobno je tudi v avstrijski regiji Tirolska in tudi v osredjem delu Madžarske.