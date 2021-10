Nov velik padec, tako slabo je bilo le januarja

Upadanje zanimanja za cepljenje se nadaljuje. Po rekordnem zanimanju ob uvedbi pogoja PCT, je sledil tudi rekorden padec.Številke, ki jih je objavil ustanovitelj Sledilnika, kažejo na to, da v zadnjih tednih zanimanje za cepljenje neustavljivo pada. Po podatkih Sledilnika, je tako v zadnjem tednu k cepljenju s 1. odmerkom pristopilo rekordno malo ljudi - samo 5683 oseb. »To je najslabši rezultat po januarju, ko smo imeli cepiva res malo,« je zapisal Renko.Ob tem pa je postregel še s podatkom, da imamo na zalogi ve kot milijon odmerkov cepiva.Delež polno cepljenih trenutno znaša slabih 50 odstotkov. Precepljenih starejših od 50 let je od 60 do 80-odstotna. »Ostali so se ali se bodo prekužili,« je na Twitterju še zapisal Renko.Posvetovalna skupina za cepljenje pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) je danes priporočila prednostno uporabo mRNK cepiv pred vektorskimi. Za mlajše od 30 let pa strokovna skupina predlaga uporabo cepiva Pfizer.Vektorska cepiva bodo po besedah zdravstvenega ministra po novem uporabljali le v primeru kontraindikacije za cepljenje z mRNK cepivi ali na izrecno željo posameznika, ki je pred cepljenjem seznanjen z možnimi neželenimi učinki po cepljenju. V Sloveniji sicer uporabljamo vektorska cepiva podjetij AstraZeneca in Janssen. Cepljenje s slednjim je bilo zaradi hudega neželenega stranskega učinka smrti po cepljenju sicer začasno zaustavljeno.