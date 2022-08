Nov šokantni podvig v Sloveniji: Egoizma, primitivizma, objestnosti polne ceste (VIDEO)

Objestna vožnja voznika črnega vozila je razburila člane skupine Ustvarimo reševalni pas na avtocestah, kjer se je pojavil posnetek voznika, ki je vozil za reševalnim vozilom na nujni vožnji in si skupaj z njim utiral hitrejšo pot proti cilju. Člani skupine so razočarani nad videnim in posnetek je že postal viralen:

»Egoizma, primitivizma, objestnosti polne ceste, za konec dneva, ko se je promet pa nekoliko umiril, pa dobimo še spodnji posnetek .Priključitev intervencijskemu vozilu je podlo in nevarno dejanje, saj ogroža celotno posadko vozila, sebe in pacienta, če gre za reševalno vozilo.

S takimi primeri se, predvsem reševalci, srečujejo na dnevni bazi in samo usposobljenosti voznikov gre zahvala, da se še ni zgodilo kaj hujšega. Predpisana kazen za tako ravnanje se je v 2021 iz 80 dvignila na 300 EUR, lahko pa kar naštevamo še druge prekrške, ki jih lahko očitajo "vozniku".«