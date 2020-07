Nov skok okužb v Sloveniji, več kot polovica v starostni skupini od 25 do 44 let

V zadnjih 24 urah so v Sloveniji v 1027 novih testiranjih zabeležili 24 novih okužb z novim koronavirusom. Skupno število potrjenih okužb do danes pri nas je 1940, največ v osrednjeslovenski regiji (526), sledita pa savinjska (347) in pomurska regija (217). Umrlo je 111 bolnikov. Število okuženih bolnikov, ki se zdravijo v bolnišnicah, ostaja 19. Intenzivno nego potrebujeta dve osebi s covidom 19. Po oceni NIJZ je v Sloveniji trenutno 261 aktivnih primerov okužbe.



Po podatkih sledilnika, ki pridobiva podatke od NIJZ in ministrstva za zdravje, je bilo v petek 24 okužb potrjenih v 15 slovenskih občinah, največ v ljubljanski, kjer so odkrili štiri nove primere. Po tri primere so potrdili v občinah Velenje in Kranj, po dve novi okužbi v Krškem in Domžalah, po eno pa v občinah Hrastnik, Cerknica, Zagorje ob Savi, Metlika, Radenci, Trbovlje, Odranci, Radovljica, Lendava in Litija.



Več kot polovica okužb je bila potrjenih pri ljudeh, starih med 25 in 44 let.