Nov škandal v slovenskem zdravstvu? Starejšo gospo naj bi rešilec pustil kar pred blokom

V Srebrni niti – združenju za dostojno starost – zadnja leta opozarjajo na neprimerno in vedno slabšo zdravstveno oskrbo predvsem starejših, a tudi celotne populacije. V protestnem pismu, ki so ga naslovili na predsednika vlade Roberta Goloba in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, so opozorili na »nedopustno slabitev javnega zdravstva in porast komercialnih zavarovanj, ki ob doplačilih obljubljajo tisto, kar bi morala zagotavljati obvezno in dodatno zavarovanje.«

Kot so še zapisali v združenju, še vedno pričakujejo, da bo problem triažiranja in presežnega števila smrti v domovih starejših v času epidemije raziskan in da bodo odgovorni tudi ustrezno sankcionirani. Kot še opozarjajo, smo »v zadnjih dneh priča vrhuncu pojavov starizma, razvidnega iz brezbrižnega, verjetno tudi nestrokovnega odnosa do starejših v Splošni bolnišnici Celje«.

Srebna nit: Kje so sočutje, empatija in spoštovanje?

»Vodstvo SBC je sicer prevzelo objektivno odgovornost in odstopilo, prepričani pa smo, da mora zadeva dobiti poglobljeno obravnavo. Nimamo besed, da bi opisali vzroke, ki so verjetno pripeljali do smrti enega od pacientov v SBC, saj se v stroko ne želimo poglabljati, a primera diagnoz obeh pacientov terjata tudi popolnoma različno obravnavo oziroma zdravljenje. Kakšna organizacija dela je botrovala nastalemu tragično zaključenemu primeru v SBC? Kakšen je protokol sprejemanja ter obravnave pacientov? Kako je opredeljena odgovornost zaposlenih? Kakšen je odnos zaposlenih do starejših, še posebej, če so sprejeti v bolnišnico kot stanovalci domov za starejše, v stanju zožene zavesti ali nezavestni in ki nimajo ob prihodu v bolnišnico zagotovljenega spremstva sorodnikov ali zaposlenega iz doma starejših? Kako je mogoče, da ni nobene komunikacije, ki bi lahko pokazala na zmoto? Kje so sočutje, empatija do pacientov, spoštovanje njihove osebne integritete?« se sprašujejo v združenju.

Starejšo gospo odložili pred blokom

Srebrna nit je premierja in ministra pozvala tudi, naj se preneha z nehumanimi prevozi z reševalnim vozilom, ko je v ospredju profit in ne kakovost prevoza pacientov. »Želimo tudi, da se nikoli več ne zgodi, da starejšo gospo rešilec pripelje z urgence in jo odloži pred blokom, ne da bi obvestil katerega od sorodnikov, kar se je spet zgodilo te dni in so nas obvestili sorodniki,« so opisali pretresljiv primer, ki naj bi se zgodil pred kratkim.

»In zakaj v zadnjem času veliko starejših iz domov starejših pripeljejo na urgence in včasih s pomanjkljivo dokumentacijo? Ker je prisotnost zdravnikov v domovih starejših vedno slabša in se maloštevilno zdravstveno osebje srečuje z velikimi problemi in končna rešitev, včasih prepozno, je urgenca,« so še zapisali in dodali, da čustvena opravičila na novinarski konferenci ne morejo ničesar popraviti, še manj odpraviti, zato zahtevajo takojšnje ukrepanje.