Nov škandal v domu starejših Rakičan! Zaposleni prijavili direktorico, ravnala nezakonito?!

V Domu starejših Rakičan, kjer naj bi nedavno zaradi napačne terapije umrl stanovalec, je del zaposlenih zdaj na inšpektorat za delo in protikorupcijsko komisijo vložil prijavo zaradi suma nezakonitih ravnanj v. d. direktorice doma Nade Hercan. V prijavi zaposleni opozarjajo na domnevne kršitve delovne zakonodaje ter na vprašanje zakonitosti njenega imenovanja. Hercan je za STA povedala, da vsebine pisma ne pozna.

Kot so zapisali zaposleni, naj bi Hercan brez predhodnega posvetovanja s sindikatom in mimo zakonsko predpisanih postopkov pripravila seznam zaposlenih, ki naj bi prejeli odpoved. Po navedbah prijaviteljev gre zlasti za zaposlene v upravi in kadrovski službi doma. V pismu med drugim opozarjajo, da so se pojavile tudi izjave s strani nekaterih članov sveta zavoda, da se bodo lahko v dom v prihodnje vrnili ali zaposlili le tisti, ki niso bili vpleteni v pretekle notranje nesporazume ali očitane nepravilnosti.

Kršitev več zakonov?

Zaposleni sumijo, da gre pri omenjenih ravnanjih za kršitev več zakonov, med drugim zakona o delovnih razmerjih, zakona o javnih uslužbencih, pa tudi načel enake obravnave in nediskriminacije pri delu. Ob tem izražajo tudi dvom o zakonitosti imenovanja Hercan na mesto vršilke dolžnosti direktorice, saj naj bi po mnenju ministrstva zanjo veljali enaki pogoji kot za imenovanje direktorja.

Zaradi navedenih razlogov so pozvali pristojne organe, naj preverijo zakonitost ukrepov, ki jih izvaja novo vodstvo doma, ter ocenijo pravno veljavnost poslov, ki jih podpisuje vršilka dolžnosti.

Na navedbe se je za STA odzvala vršilka dolžnosti direktorice Nada Hercan. Dejala je, da z vsebino pisma še ni seznanjena, a je zanikala, da bi obstajal kakršen koli seznam zaposlenih za odpuščanje. Dodala je, da bo podrobnejši komentar za STA podala, ko bo pismo prebrala.