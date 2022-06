Novi šef Lindav policije sprožil izredno odpoved dveh zaposlenih

Novi šef policije, v. d. generalnega direktorja policije, Boštjan Lindav je danes zaradi hujših kršitev delovnih obveznosti, ki izhajajo iz podanih razlogov za sum storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti in je storjeno v povezavi z opravljanjem dela, za dva zaposlena sprejel odločitev, da se zanju izvede delovnopravni ukrep izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Gre za zaposlenega v Generalni policijski upravi in enega na Policijski upravi Koper, ki so jima zdaj za čas trajanja postopka izrekli tudi ukrep prepovedi opravljanja dela, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Ob tem so dodali, da po ustaljeni praksi in v skladu s 158. a členom Zakona o kazenskem postopku bo hkrati o razlogih za sum, da sta kaznivega dejanja osumljeni uradni osebi, zaposleni v Policiji, obveščen Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije.

Kadrovske spremembe v vodstvu policije

V vrhu policije je prišlo tudi do nekaterih drugih kadrovskih sprememb. Z GPU so sporočili, da je Boštjan Lindav z 20. junijem na delovno mesto namestnika generalnega direktorja policije imenoval mag. Roberta Ferenca iz vodstva policije.

Janez Rupnik, dosedanji namestnik generalnega direktorja policije, ostaja v vodstvu policije in bo zadolžen za pripravo pravnih podlag in tehničnih rešitev za naloge z različnih področij, med drugim tudi s področja varovanja državne meje ter s področja obravnave nasilja v družini. Dodajajo pa še, da bo, glede na izkušnje in znanje, njegova pomoč izjemno dobrodošla tudi v procesu izobraževanja kandidatov za policiste.

Danijel Lorbek, dosedanji direktor Uprave uniformirane policije, je bil premeščen v vodstvo policije, kjer bo poleg drugih nalog opravljal naloge s področja varovanja državne meje in izobraževanja kandidatov za policiste. Za vodenje uprave je mag. Lindav pooblastil pomočnika direktorja Marka Gašperlina, med njegovo odsotnostjo pa ga bo na tej funkciji začasno nadomeščal pomočnik direktorja Božidar Štemberger.