Nov rdeči karton za Leljaka

Franc Vukajč z ženo Marto FOTOGRAFIJI: Oste Bakal

Ugovor spisala sama

Sodni senat je postopek zoper oba toženca ustavil, Leljaku pa naložil povračilo stroškov postopka in stroške nasprotne strani.

Župan občine Radenciočitno nima sreče s sodišči, kjer pogosto nastopa bodisi kot tožnik bodisi kot toženec, saj so mu v nekaj zadnjih tednih, kot je dejal eden izmed njegovih občanov, »podelili tri rdeče kartone«. Po ustavnem in upravnem sodišču, ki sta dala prav občanom oziroma civilni iniciativi, ki se bori proti preimenovanju Titove ceste v Radencih, je odločitev, ki mu ni pogodu, zdaj sprejel tudi kazenski senat okrožnega sodišča v Murski Soboti.Leljak, ki mu ravno v teh dneh sodijo tudi zaradi obrekovanja in razžalitve, za kar ga toži domači podjetnik, se je namreč čutil užaljenega zaradi pisanja nekaterih občanov na družabnih omrežjih glede preimenovanja Titove ceste. Zato je nekatere občane, najmanj pet, konec septembra kazensko ovadil, že zdaj pa je sodišče sprejelo odločitev glede njegove tožbe zoper predsednika in članico Civilne iniciative Radenci,inSodišče je zasebno tožbo kot neutemeljeno zavrnilo, so sporočili iz civilne iniciative. »Oba ovadena sta ugovor na tožbo pripravila in vložila sama, brez odvetnikov! V Leljakovem imenu je odgovor na ugovor obdolženega Franca Vukajča podala Odvetniška pisarna Stušek iz Celja (je novi direktor Sove, op. p.), ki tudi sicer zastopa župana in Občino Radenci v pravdnih postopkih, kar verjetno postavlja pod vprašaj pokritje stroškov kazenskega postopka, ki jih je dolžan poravnati zasebni tožilec Roman Leljak,« so med drugim še sporočili in dodali, da sta v postopku še dve Leljakovi zasebni tožbi zoper občana občine Radenci,inneuradno pa tudi zoper enega občana občine Apače.Sodni senat je torej ugodil ugovoroma Vukajča in Petkove na Leljakovo zasebno tožbo in ni dopustil postopka za kazniva dejanja razžalitve, obrekovanja in žaljive obdolžitve. Sodni senat je postopek zoper oba toženca ustavil, Leljaku pa naložil povračilo stroškov postopka in stroške nasprotne strani.»Ker je senat ocenil, da v predmetni zadevi ni zadosti dokazov za utemeljenost suma, ki bi upravičeval vložitev zasebne tožbe zasebnega tožilca, je senat odločil, da se zasebna tožba ne dopusti in se kazenski postopek zoper oba obdolženca ustavi. Senat ne najde nobenega dokaza, ki bi potrjeval utemeljen sum, da sta obdolženca avtorja spornega besedila. Splošno znano je, da je FB socialno omrežje, kjer osebe pogosto delijo raznorazne fotografije in povezave na določene vsebine, iz česar pa ne moremo sklepati, da so tudi avtorji deljenih vsebin, in vsakogar kazensko preganjati,« so med drugim zapisali sodniki.