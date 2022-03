Učna pot: nov prostor za druženje, rekreacijo in učenje

Resda je Šentjernej z okolico idealen za sprehajalce, a od prejšnjega četrtka je središče kraja bogatejše za novo sprehajalno pot, za dobrih 800 metrov dolgo Šentjernejsko učno pot, ki se je v teh dneh predvsem za učence, malčke ter njihove starše že izkazala kot zelo uporabna in dobrodošla popestritev, saj je idealen prostor za druženje, rekreacijo, sprehajanje in učenje. Moči, tudi finančne, so združili občina Šentjernej, država in tudi Evropska unija, saj je del denarja prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Ohranjanje in obnova

Načrtovalce je k projektu vodila želja po ohranjanju ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov v povezavi s kulturno dediščino. Projekt zajema obnovo toplarja ter vodnjaka, zasadili so stare sorte hruške, medovita zelišča in začimbe, grmovnice in drevesa ter vinsko trto na brajdnikih.

Zbor najmlajših

Postavili so igrala, orodja za moč ter uredili manjše igrišče, prostor so obogatili tudi z didaktičnim igralom – rožo vetrov. Na poti si je mogoče ogledati Minutnik v malem, znameniti izvir vode na Gorjancih. Da je pot uporabna učilnica na prostem, so že spoznali tako vrtičkarji kot učenci šentjernejske šole, kjer lahko na posebni tabli spoznamo značilnosti mokrišča in ogroženih vrst v Krakovskem gozdu, z e-knjigo pa lahko spoznamo značilnosti naravne in kulturne dediščine Šentjernejske doline.

Kulturni program

Domačini so učno pot v uporabo predali slovesno. V kulturnem programu so sodelovali predšolski otroci iz skupine Mavrica in Enci benci iz enote Petelinček. Zbrane so pozdravili direktor občinske uprave Občine Šentjernej Samo Hudoklin, ravnateljica Vrtca Čebelica Ana Srpčič in ravnatelj Osnovne šole Šentjernej Aljoša Šip. Zaplesali so učenci iz otroške folklorne skupine Šentlora Osnovne šole Šentjernej pod mentorstvom Maje Miklavž Sintič, zaigrali so mladi glasbeniki iz osnovne šole.

Člani Čebelarskega društva Šentjernej so svojo dejavnost predstavili pri čebelnjaku, kjer so se občani lahko seznanili s staro igro klinčkanje ter konjskimi in petelinjimi dirkami, prav čebelarji pa so predhodno zasadili medovite rastline. Trak so prerezali direktor občinske uprave Samo Hudoklin, predsednik Društva Čebelarjev Šentjernej Robert Bratkovič, ravnateljica vrtca Čebelica Ana Srpčič, ravnatelj OŠ Aljoša Šip in Maja Brod iz Kmetijske trgovine Cerjak. Celotna naložba je vredna slabih 320.000 evrov. Avtor arhitekturne zasnove poti je arhitekt Borut Simič, sodelovala sta še Boštjan Košir in Vesna Hrovat.

Tudi učilnica na prostem

Kot je ocenil ravnatelj OŠ Šentjernej Aljoša Šip, bo učna pot obogatila izobraževanje in prispevala k ozaveščanju predšolskih in šolskih otrok o naravni ter kulturni dediščini širše okolice.

Pri šoli so sedišča urejena amfiteatrsko, zato bo to lahko tudi prostor za kulturne prireditve in izvajanje pouka na prostem.

»Pri šoli so sedišča urejena amfiteatrsko, zato bo to lahko tudi prostor za kulturne prireditve in izvajanje pouka na prostem, zdaj bodo lahko imeli učenci zunaj tudi kakšno učno uro, mlajši pa se bodo lahko igrali. Zagotovo bo še več otroškega vrveža na tem mestu prihodnje leto, ko bomo na drugi strani šole zrušili in postavili novo športno dvorano. Že pri oblikovanju sedanje vsebine smo sodelovali zaposleni na šoli, gotovo pa bomo še kaj dodali. Vsekakor učna pot ni namenjena le šolarjem, temveč turistom, domačinom in drugim obiskovalcem Šentjerneja,« je izpostavil Šip in hkrati pozval vse, naj pazijo na novo pridobitev. Že noč pred uradnim odprtjem so se je namreč lotili vandali.

Zaplesali so učenci otroške folklorne skupine Šentlora. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda