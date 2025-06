Nov medvedji napad! Medvedka z mladiči že tretjič v enem tednu napadla človeka

Slovenske gozdove pretresa nov val medvedjih napadov – v zadnjem tednu so bili zabeleženi kar trije incidenti, v katerih je po vsej verjetnosti sodelovala ista medvedka z mladiči. V zadnjem primeru je prebivalec Dolenje Brezovice za las ušel napadu, ko se je medvedka, ki ga je zasledovala, zapletla v električnega pastirja.

»Ne moreš ji uiti. Rešil me je pastir.«

Zadnji incident se je zgodil v soboto zjutraj. Vid Grum, prebivalec Dolenje Brezovice, se je kot običajno odpravil na pašnik ob robu gozda, a se je soočil z grozečim prizorom. »To je bila prava zverina. Medvedja kazala zobe, renčala,« je povedal v oddaji 24ur.

Sprva se je skušal mirno umakniti, a je medvedka z mladičem planila za njim. »Takrat sem začel teči, a ona je še vedno sledila. Skoraj me je že ujela, ko se je zapletla v električnega pastirja, kar jo je ustavilo. Če se ne bi ustavila pred žico ...«

Njegova mama, Nataša Grum, je prepričana, da je sinu življenje rešil le električni pastir: »Če ne bi bilo pastirja, ne vem, kako bi se to končalo.«

Napetost v lokalnih skupnostih

Prebivalci Dolenje Brezovice pravijo, da medvedi sicer niso redkost, a takšne bližine naselju in napadov še niso doživeli. »Tu so šole, vrtci, Rakitna ... vodstvo se mora vprašati, ali čakamo na hujšo nesrečo,« opozarja Grumova.

Kot smo že poročali, je pred dnevi 58-letno Nano Omerzel iz Gradišča v občini Škofljica napadla medvedka, ki jo domačini prav tako povezujejo z napadom na moškega, ki je medvedko srečal le uro prej. Napadov na območju med Ljubljano, Škofljico in Krimom je vse več, kar prebivalce že sili k spremembi vsakdanjih navad – vse več se jih iz strahu izogiba gozdov in celo poti do pašnikov.

Med Dolenjo Brezovico in Gradiščem nad Pijavo Gorico, kjer je bila medvedka že dvakrat opažena in napadalna, je le okoli 13 kilometrov zračne razdalje, kar krepi sum, da gre za isto žival. Tudi lokalni lovci se s to tezo strinjajo in znova pozivajo k večji previdnosti pri sprehodih: pse je treba imeti vedno na povodcu, ljudje pa se mladičem nikakor ne smejo približevati, saj je v bližini zagotovo tudi medvedka.

Ilirska Bistrica: medvedje v vaseh

K porastu srečanj z medvedi prispevajo tudi informacije iz drugih delov Slovenije. V soboto, 31. maja, nas je bralec Tomaž opozoril, da medved že nekaj dni tava po vaseh občine Ilirska Bistrica – Trpčane, Kuteževo in Podgraje. »Navadite se sobivanja, dokler se komu kaj ne pripeti,« je sarkastično pripomnil.

Naslednji dan, v ponedeljek, 1. junija, nas je bralec Žan obvestil, da je medveda opazil v Trpčanah pri Ilirski Bistrici in poslal tudi fotografijo.

Stroka: »Napadom bi se lahko izognili z odstreli«

Spomnimo, da so lovci že po napadu na Omerzel opozarjali, da so za večjo varnost v gozdovih nujni odstreli nevarnih osebkov, saj sicer tveganje za napade ostaja visoko. V konkretnem primeru naj bi bila ista medvedka z dvema mladičema odgovorna že za več kot tri napade v enem tednu, in sicer na območju Škofljice, Gradišča, Dolenje Brezovice in Nane.

Policija in lovske organizacije za zdaj ostajajo pozorne, vendar resnejši ukrepi še niso bili sprejeti. Medtem se vse več prebivalcev sprašuje, koliko napadov bo še potrebnih, da se odgovorni odzovejo.

