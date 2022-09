Nov lovski dom: golaž, prešerna pesem, harmonika in Jasna Kuljaj (FOTO)

Pred šestimi leti, ko je Lovska družina Trdinov vrh praznovala okrogel jubilej, 70-letnico delovanja, so zagnani lovci na strelišču v Dulah pri Gabrju položili temeljni kamen za nov lovski dom.

Podgurska plehbanda je poskrbela za ubrane ritme. Za njimi nov lovski dom. FOTOGRAFIJE: Tanja Jakše Gazvoda

Natanko šest let pozneje, torej prav tako 28. avgusta, so lično urejen in še kako uporaben dom tudi uradno predali namenu. Ta ne bo služil le lovcem, ampak vsem, ki bi si želeli prostor za druženja ali praznovanja, je pa tudi čudovita izhodiščna točka za pohodnike, kolesarje in druge športnike, ki jo bodo lahko od tu mahnili na Gorjance ali kam drugam. Hkrati je ta urejeni košček zemljišča v prečudovitem okolju Gorjancev še eden od potencialov za razvoj turizma.

Lovsko družino so po drugi svetovni vojni ustanovili naši dedje. Čeprav so delali v težkih razmerah, so nam veliko zapustili, tudi lesen dom na Gorjancih.

Odprtje doma je za člane LD Trdinov vrh zgodovinski dogodek, saj z njim uspešno zaključujejo večletno in največjo naložbo v zgodovini lovske družine. Gre namreč za projekt, ki ga je projektantsko zasnoval Miha Kralj in skupaj z Natašo Tratar pridobil vsa potrebna dovoljenja, naložba pa je vredna več kot 400.000 evrov.

»Novi dom obsega veliko dvorano, kuhinjo, sanitarije, prenočitvene zmogljivosti s skupno površino okoli 600 kvadratnih metrov, zraven pa so še spremljajoči objekti, kot so prenovljeno strelišče za glinaste golobe s povsem novo in sodobno opremo, lovsko-tehnični objekt s hladilnico za potrebe shranjevanja uplenjene divjadi in logistiko za potrebe novega strelišča,« je pridobitev na slovesnosti opisala voditeljica Jasna Kuljaj, domačinka, sicer nečakinja starešine lovske družine Mira Kuljaja.

Dobrot ni manjkalo.

Ta je izpostavil, da so lovci, 78 članov šteje njihova bratovščina, v gradnjo in urejanje okolice vložili ničkoliko prostovoljnih ur, ampak brez Iva, Ivana Kralja, torej, domačina in podjetnika, danes dom in okolica ne bi bila takšna, kot sta. Kralj je gotovo eden največjih nosilcev razvoja Gabrja in Brusnic, njegov moto v življenju pa je, da je srečo treba deliti. In tudi denar, če gre v dobro širše skupnosti. Ivan se še dobro spominja, da je bila na tem območju, gre za hektar veliko površino, nekdaj zaraščena gmajna v lasti vaške skupnosti. Država je že hotela zemljišče vzeti, pa ga je novomeška občina zadnji trenutek odkupila, od občine pa so ga kupili lovci.

En dom že na Gospodični

»Lovsko družino so po drugi svetovni vojni ustanovili naši dedje. Čeprav so delali v težkih razmerah, so nam veliko zapustili, tudi lesen dom na Gorjancih, nedaleč od znamenitega izvira Gospodična in planinskega doma Gospodična. Ta dom je leta 1986 zgorel, v naslednjih letih pa smo ga obnovili. Čeprav imamo torej lovski dom na Gorjancih, smo se odločili še za enega, ki je bližje vasem in ljudem, gre pa za večnamenski lovski dom, ki združuje ljudi tega okoliša. Zadnji dve leti je že zaživel v vsej svoji lepoti, a uradno ga namenu predajamo danes,« je dejal Ivan Kralj, boter lovskega doma in zagnani lovec, a ne lovec, kot si ga marsikdaj napačno predstavljamo.

»Lovci smo marsikdaj krivično ožigosani, a smo predvsem gojitveniki, tisti, ki skrbimo za divjad ter imamo odgovoren odnos do narave,« je izpostavil in dodal, da lovci iz narave odvzamejo le toliko divjadi, da vzdržujejo normalno reprodukcijo in ohranjajo sprejemljivo število živali.

Lovci so skuhali kar 800 porcij odličnega lovskega golaža.

Pa še nekaj odlikuje LD Trdinov vrh: enotnost, veliko tovarištvo in sloga, če pa že pride do kakšnega navzkrižja interesov, znajo to urediti sami, ko sedejo za t. i. mizo modrecev. Znajo pa lovci še kako dobro vzdrževati tudi dobre in prijateljske odnose s prebivalci krajevnih skupnosti Brusnice in Gabrje ter z vsemi sosednjimi lovskimi družinami. To so si zadali tudi pred šestimi leti, ko so v temeljni kamen vzidali časovno kapsulo, v njej pa prihodnjim rodovom med drugim zapisali sporočilo, da bodo »zgradili nov lovski dom, ki bo odprt za vse ljudi našega podgorjanskega sveta. Ljudi, ki naj živijo v sozvočju s svojo družbeno skupnostjo, naravo in živalmi.«

Slovesnost je bila res veličastna. Za to so med drugim poskrbeli domači rogisti pod taktirko Zvoneta Jakliča in »podgurska plehbanda«, vse pohvalno o lovski pridobitvi, ki je zagotovo ena lepših v zadnjih dveh desetletjih v državi, pa so spregovorili župan Mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni, predsednik Lovske zveze Slovenije Lado Bradač, predsednik Zveze lovskih družin Novo mesto Franc Jarc in tajnik omenjene zveze Stane Gabrijel.

Bradač, ki vodi več kot 22.000-glavo množico slovenskih lovcev, je med drugim izpostavil pomen lovcev, ki uresničujejo izredno simbiozo življenja ljudi in živali, hkrati pa so imeli v času osamosvajanja Slovenije pomembno vlogo, kar je pogosto spregledano dejstvo, in prav zato bodo oblikovali posebno sekcijo lovcev veteranov vojne za Slovenijo. Nov lovski dom je dobil tudi božji blagoslov, zanj je poskrbel domači brusniški župnik Alojz Berce.

Manjkala ni niti pečenka, za peko odojkov in jagenjčkov sta poskrbela Matej Strojin in Tone Klemenčič.

Člani LD Trdinov vrh bodo prihodnje leto zaznamovali še en pomemben jubilej – desetletje pobratenja z lovci z druge strani državne meje, z Lovsko družino Radatoviči. Takrat so prvič pripravili skupno praznovanje dneva državnosti z mašo za obe domovini – za Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, ki se je začela z otvoritvijo konzervacije in nadkritja ostankov cerkve sv. Jere na Trdinovem vrhu. Slovesnost vsako letos ob izdatni pomoči dekana šentjernejske župnije župnika Antona Trpina organizirata pobrateni LD Trdinov vrh in Lisica Radatoviči.

Lovci LD Trdinov vrh so se v nedeljo znova izkazali kot odlični gostitelji. Vsem prisotnim so postregli izvrsten lovski golaž in druge dobrote, druženje pa se je nadaljevalo pozno v noč, ko sta po obronkih Gorjancev odmevala prešerna pesem in glas harmonike.

Brez Ivana Kralja lovski dom ne bi bil to, kar je. Ivi ima že nove načrte, razmišlja o glampingu v neposredni bližini pa o pokritem strelišču ...