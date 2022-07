Kandidat za predsednika: spoznali smo ga skozi njegovo tragično zgodbo

Na predsedniških volitvah jeseni bo kandidiral tudi glasbenik Gregor Bezenšek ml., znan kot SoulGreg Artist, in ustanovitelj Društva Viljem Julijan, ki pomaga družina otrok z redkimi boleznimi, zaradi katere je leta 2019 umrl njegov dveletni sin Vijem Julijan.

Bezenšek je v svoji predstavitvi povedal, da je »velik domoljub, človekoljub in si želim skozi plemenita in častna moralna dejanja še naprej v naši družbi na ta način skozi funkcijo predsednika države, prispevati in pomagati še v obsežnejši obliki. Tako kot verjamem, da mnogi od vas, tudi sam čutim veliko pripadnost do moje domovine in si želim narediti vse najboljše za njo.«

Kot je dejal, želi v našo družbo »vdihovati empatijo, varnost, upanje, moč, voljo, mir in preprosto skozi besede in dejanja širiti zavest tiste zlate sredine, ki jo trenutno nujno potrebujemo in je v naši družbi skorajda več ne poznamo. Enostavno si želim pomagati ljudem ter dati priznanje, veljavo in mesto vsakomur, ki si to zasluži! Še posebej pa se bom zavzemal za pravice vseh najranljivejših skupin, enako kot se že sedaj borim za otroke z redkimi boleznimi in njihove družine.«

Povedal je, da bi kot predsednik zavzemal jasna stališča in se vedno oglasil ob vseh situacijah, ki potrebujejo odločno držo predsednika države. V nagovoru je tudi izpostavil, da je »žalostno in sramotno da se na primer ob proslavah državnih praznikov, ki so velikega pomena za Slovenijo, ne moremo več skupaj usesti za mizo, si pogledati v oči in si seči v roko. To je zame rdeči alarm, zelo žalostno in kaplja čez rob!«

Bezenšek meni, da Slovenija potrebuje v tem trenutku nekoga, ki je trden, ki je kot oseba izjemno močen in stabilen, ima hrbtenico, ki zna postaviti meje in ima močan karakter, ter predvsem nekoga, ki je v življenju tudi sam prehodil najtežje preizkušnje in pod njihovo težo ni klonil. »Sam sem bil velikokrat tam in nisem klonil – iz najtežjega sem vedno naredil najlepše. Kakšen je človek, se vidi takrat, ko je sposoben iz najtežje preizkušnje v svojem življenju sprejeti nauk iz te preizkušnje in ga implementirati v svoje življenje.«