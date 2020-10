Nosečnice zaskrbljene, v porodnišnici mirijo

V ljubljanski porodnišnici kljub širjenju virusa covid 19 poslujejo nemoteno. Svoje delo so prilagodili novim okoliščinam, na spletni strani pa so v pojasnilu zapisali, da so imeli do zdaj sedem porodnic, ki so bile pozitivne na novi koronavirus. Pet jih je rodilo po naravni poti, dve pa sta imeli carski rez.



Gorazd Kavšek, predstojnik oddelka, je pojasnil, da porodnica med postopkom sprejema in začtno fazo poroda nosi masko, v aktivni fazi poroda, ko uporablja masko za lajšanje boločin in med zakljuno fazo pa makso odtrani. Ob tem pojasnjujejo, da so tudi v preteklosti, če so bili znaki obolenja, maske porodnice že nosile in da ni bilo nobenih težav.

Spremljevalci prisotni le v zaključni fazi

Glede psihološkega vidika je dejal, da je doživljanje poroda je intenziven čustveni proces, ki je individualno pogojen z mnogoterimi dejavniki. »Če nekoliko poenostavimo; na eni strani so vse okoliščine, ki spodbujajo strah, in na drugi strani vsi dejavniki, ki spodbujajo občutek varnost. Vse, kar vzpodbuja strah, pomeni dodatno psihološko obremenitev in v zvezi s tem je bolj škodljiv dvom v varnost nošenja mask kot dejanska nevarnost. Srčno upam, da v tem negotovem času, ki že sam po sebi vzbuja določeno mero anksioznosti, ne bomo preveč odpirali nepotrebnih dvomov, ki ustvarjajo le še več strahu in negotovosti.«



Trenutno je prisotnost spremljevalca pri porodu dovoljena, a se lahko v porodni sobi pridruži šele v aktivni fazi poroda. Spremljevalec mora imeti ves čas nadeto masko in upoštevati ukrepe.



V ljubljanski porodnišnici imajo za primere, če je porodnica okužena s covid 19 pripravljen porodni blok, ki je ločen od drugega bloka in ima tudi ločeno operacijsko dvorano. »Pri takih porodih se trudimo, da kljub nekoliko drugačnemu režimu (predvsem v smislu zaščitnih oblačil) nudimo porodnici vso potrebno podporo med porodom. Protokol ukrepanja je v porodniškem delu enak kot pri Covid negativni porodnici, razlikuje se v delu zaščitne opreme in logistike zaradi varnosti v smislu preprečevanja prenosa okužbe. Tak porod je zato za osebje izredno zahteven, ker zahteva bistveno več logistike in opreme ter je tako fizično ter psihično za osebje bistveno bolj naporen. Vseh 7 porodnic je imelo normalen poporodni potek in vsi novorojenci so bili skupaj z mamo (med bivanjem pri nas nismo zaznali nobene okužbe pri novorojencih).« Kavšek je še razkril, da so zadnjo (po carskem rezu) odpustili skupaj z otrokom v dobrem stanju v ponedeljek.