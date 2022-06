Nosečnica v eni uri na Pohorju (FOTO)

Tudi tokrat so se lahko zainteresirani preizkusili v različnih športih. »Več kot 15 dejavnosti je bilo na voljo. Od tenisa in odbojke na mivki, pa prek supanja, veslanja in drugih vodnih športov do različnih kolesarjenj, tekov in pohodov,« nam je zaupala Maja Bezjak iz Športne zveze Maribor, ki je poudarila, da je bil prvič letos na voljo tudi strelski šport. Še vedno pa velja za eno najbolj priljubljenih destinacij Pohorje.

Peter Možič je svoje vnuke gnal na Pohorje s finto.

Downhill postaja prvi šport Pohorja.

Od vznožja pri spodnji postaji krožno-kabinske žičnice pa vse do Bellevueja je zadnja leta prava prometnica, saj najvišji mariborski vrh osvaja vedno več pohodnikov. Ena tistih, ki je na Pohorju skoraj vsak dan, je Pavlina Tokovska, ki je Pohorje v letošnji sezoni osvojila že 18-krat. »Letos jih imam le 18, če mi uspe do konca leta priti do 50, bo to zame zmaga. Lani sem jih imela 90, predlani 100,« pravi nosečnica, ki je vstopila v 30. teden in že nestrpno čaka na naraščaj. Na Pohorje je svoje vnuke gnal nekdanji odbojkarski reprezentant in trener Peter Možič v družbi žene. »Ker so še majhni, jim je treba prodati kakšno finto, da ne obupajo,« pravi oče enega najbolj nadarjenih odbojkarjev vseh časov.

Tek županov

Olimpijskega pohoda, ki velja za eno glavnih promocij OFEM 2023 (Olimpijski festival evropske mladine), ki je neke vrste olimpijada za mlade, v Mariboru pa bo potekala med 23. in 29. julijem prihodnje leto, se je udeležilo več kot 400 pohodnikov. Nagrada za uspešno opravljene tri naloge je bila majica. Sočasno se je odvijal tudi tek pod Pohorjem, že šesti po vrsti. Letos se ga je udeležilo 550 tekačev vseh generacij. Kot posebnost pa ima slivniško-hoški tek še kategorijo, kjer se na 10-kilometrski preizkušnji pomerijo župani. Prvi je skozi cilj pritekel domačin dr. Marko Soršak, tik za njim pa Marko Funkl, župan Hrastnika.

Najlepše je v ekipi več prijateljev in s kužkom.

Maja Bezjak, Športna zveza Maribor, v družbi ekipe OFEM 2023.

Kar nekaj uporabnikov družabnih omrežij se je ta konec tedna oglasilo na račun krožno-kabinske žičnice oziroma vzpenjače, ki tudi tokrat ni bila zastonj. »Vožnja z gondolo ni športna aktivnost. Cilj športnega vikenda je ljudi spodbuditi k rekreaciji, brezplačno ponuditi določene aktivnosti in predvsem predstaviti športne discipline, ki sicer niso toliko prisotne v javnosti, ker niso toliko komercialno zanimive. Če bi bila vožnja z vzpenjačo cenejša, bi morali razliko pokriti mi, kar bi odneslo precejšen delež proračuna, ki ga zdaj raje namenimo društvom za izvedbo aktivnosti. V prihodnje želimo ponuditi še več dejavnosti, pritegniti še več športnih klubov, predvsem pa spodbuditi ljudi k rekreaciji,« je pojasnila Maja Bezjak.