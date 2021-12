Nosečnica s covidom-19 rodila mrtvega otroka

S Hrvaškega poročajo o tragičnem dogodku. V torek so v zagrebško bolnišnico iz Koprivnice sprejeli mlado nosečnico, s hujšim potekom covida-19, ki je morala na nujni carski rez. »Njeno zdravstveno stanje je bilo resno, kar je posledično vplivalo na potek nosečnosti in je zato morala na predčasni porod v 32. tednu. Na žalost je rodila mrtvega otroka, njeno zdravstveno stanje pa je še vedno resno. Ni bila cepljena,« je povedal ginekolog Ivica Stanišić, poroča hrvaški portal ePodravina.

Večina nosečnic zaradi starosti okužbo sicer preboleva blago ali celo asimptomatsko, kljub temu pa je tveganje za hujši potek bolezni pri nosečnicah tri- do štirikrat večje kot pri enako starih nenosečih ženskah.

V ljubljanski porodnišnici so do oktobra letos obravnavali šest nosečnic s težjim potekom bolezni, od katerih je ena konec decembra lani umrla. Stara je bila 26 let in brez predhodnih kroničnih bolezni. Edini dejavnik tveganja pri njej je je bil prekomerna telesna teža. Po pisanju N1 se je zdravstveno stanje pri 26-letnica, potem ko je zbolela z vročino, kašljem, bolečinami v žrelu in bruhanjem, zelo hitro poslabšalo in samo tri dni pozneje so ji diagnosticirali covidno pljučnico. Zaradi slabega stanja so nosečnost v 32. tednu prekinili s carskim rezom. Nekaj več kot mesec dni pozneje pa je zaradi srčnega zastoja umrla.