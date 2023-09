Noro, kakšna ladja je priplula v Koper: ljudje so imeli kaj za videti

V Koper je danes priplula ena največjih potniških ladij doslej, Norwegian Viva. Dolga je skoraj 300 metrov in ima 143.500 bruto registrskih ton prostornine. Sprejme lahko 3100 potnikov, piše občinsko spletno glasilo E-Koper. Zgradili so jo v ladjedelnici Fincantieri v Margheri pri Benetkah, na krstno plovbo pa je odrinila 10. avgusta.

Norwegian Viva je druga od šestih ladij nove generacije za križarjenje ladjarja Norwegian Cruise Line. Po pisanju E-Koper tvori jedro nove generacije ladij, kjer je poudarek na energetski učinkovitosti s ciljem zmanjšati porabo med obratovanjem in vpliv na okolje.

Po podatkih več specializiranih spletnih strani o križarjenjih je bilo naročilo ladje vredno približno 800 milijonov evrov. Registrirana je na Bahamih.

Na koprskem potniškem terminalu v tem mesecu pričakujejo še šest prihodov. 9. septembra bo priplula ladja Viking Sea, dan kasneje Marella Explorer, 19. septembra Enchantment of the seas in Mein Schiff 5, 26. septembra Marella Ecplorer 2, 27. pa še enkrat Marella Explorer.