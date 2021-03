Norišnica pred mejnim prehodom, več kot 10-kilometrska kolona

Hrušica v ponedeljkovem dopoldnevu. FOTO: Darsova kamera

Vstop v sosednjo Avstrijo je otežen zaradi novih koronavirusnih pravil, zato je na slovenskem avtocestnem kraku nastal zastoj na dveh koncih države.Tako na štajerski avtocesti med priključkom Maribor vzhod in prehodom Šentilj tovorna vozila čakajo v 12-kilometrski koloni. Vozila so ustavljena na voznem in odstavnem pasu. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke pa je kolona dolga 2,5 kilometra. Vozila so ustavljena na voznem in odstavnem pasu, poroča prometnoinformacijski center.Za vstop v državo iz vseh držav velja obveznost nastopa 10-dnevne karantene in predložitev negativnega izvida hitrega antigenskega testa, ki ne sme biti starejši od 48 ur, ali izvida PCR-testa, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Pred vstopom v Avstrijo je potrebna tudi obvezna spletna registracija. Veljavnost negativnega izvida testa je odvisna od tega, med katere izjeme sodi oseba, ki prehaja mejo.