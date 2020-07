Norišnica na cestah in mejah, preverite čakalne dobe

Za vstop v Slovenijo čakajo več kot dve uri

Čakalne dobe ob 14.20. FOTO: Dars

Cestninska postaja Lučko za pot proti Zagrebu. FOTO: Hrk

Čakanje za vstop v Sloveniji na Kaštelu. FOTO: Hrk

»Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane in Gruškovje,« poroča prometnoinformacijski center. Za vstop na Hrvaško se čaka na mejnih prehodih približno pol ure, precej dlje časa pa je treba počakati za vstop v Slovenijo.Na Sečovljah, Dragonji in Jelšanah vozila stojijo v koloni na razgretem soncu več kot dve uri, kolona se vije prek istrskega ipsilona. Povečana je tudi gostota prometa čez most na Krk, vedno daljše kolone so tudi na cestninski postaji Lučko pri Zagrebu. Tako je bila okoli 14. ure kolona v smeri proti morju dolga približno 500 metrov, v smeri proti Sloveniji pa več kot tri kilometre.Kot smo poročali, je bil že zeo zgodaj zjutraj promet močno zgoščen v obe smeri. Obetata se infarktni prometni vikend in vročinski val