Nori zastoji na avtocesti: pred Ljubljano stojijo v 17-kilometrski koloni

Danes je petek in ceste so spet polne. Bralka Maja se je javila z avtoceste, saj je obtičala v koloni vozil pri Uncu. Po podatkih prometnoinformacijskega centra je kolona dolga dobrih sedem kilometrov, pot pa se zaradi tega podaljša za slabe pol ure.



Kolona od Logatca proti Ljubljani je po podatkih Družbe za avtocesto RS dolga že 17 kilometrov in 400 metrov. Koliko časa se boste vozili iz Kopra v Ljubljano? Po trenutnih podatkih 2 uri in 12 minut. Za primerjavo: v normalnih razmerah bi se lahko v tem času odpeljali iz Kopra do Ljubljane in še nazaj na Obalo.

