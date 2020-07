Norčije z rokometnimi legendami

13. poletni tabor je bil poln zabave, smeha pa tudi treningov.

Treningi in druženje z idoli

Ups, ni šlo vse po sreči na kajaku. FOTO: ŠD Uroš Zorman/Slavko Kolar

Številni avtogrami

»Od treniranja z novimi obrazi do najboljšega prijateljstva,«opiše teden dni športnega tabora pod vodstvom nekdanjega slovenskega rokometaša, po novem pa trenerja RK Trimo Trebnje. Da je bil 13. poletni tabor poln navdihujočih trenutkov, zabave, smeha pa tudi napornih treningov, poudari idejni vodja Zorman: »Že več kot desetletje si z mojo ekipo prizadevamo ustvariti nepozabne počitnice. Neizmerno vesel sem, da smo se navkljub razmeram in strahu pred koronavirusom letos odločili izpeljati tabor. Seveda smo s tem stopili v cono tveganja, a že pred odhodom v Savudrijo smo pripravili načrt v skladu s smernicami pristojnih organov ter ga tudi izpeljali.«Tradicijo poletnih taborov so tako v Športnem društvu Uroš Zorman ohranili ter se proti hrvaškemu morju, kjer se tabor izvaja zadnjih deset let, odpravili namesto z avtobusom z osebnimi avtomobili. Otroci, stari med 8 in 18 let, so tam srečali svojega idola. Pa ne le srečali, z njim so se družili, trenirali, poslušali njegove zgode in nezgode iz igralskih časov kariere, ušesa napeli ob nasvetih ter ga tudi dodobra zalili. »Ni mi bilo pomoči. Zalili so me tako otroci kot člani moje strokovne ekipe. Nekaterim sem z dobro mero vrnil,« pove v smehu Zorman. Sicer pa so pod strokovnim vodstvom nekdanjih in sedanjih igralcev ter trenerjev otroci rokometne veščine pilili dvakrat na dan, kadeti so k temu dodali še en dodatni trening. Skupaj s trenerji so se otroci preizkusili tudi v kajaku, v vodi nikoli ni manjkalo niti žog. Teden dni je minil kot blisk, otroci so se domov vračali polni novih poznanstev in doživetij. Kako veliko jim pomeni, da je Zorman z njimi ves teden in da je v tem času samo njihov, pove, ki se je tabora udeležil že šestič. Da je mera polna, poskrbijo na rokometnem taboru Uroša Zormana za odmevne goste.»Jaz sem zmrznil,« pove, ki se je letos srečal iz oči v oči s slovenskim reprezentantom. »On je moj vzornik. Ne morem verjeti, da je tukaj,« doda fant z Dolenjske. Krožnega napadalca so otroci okupirali, podelil je na stotine podpisov, na žogo, na roko, na majice, v beležke, nato pa z udeleženci opravil še trening. »Kaj hočeš več,« je dodal eden izmed fantov, ki je bil na taboru prvič. Dekleta in fante so letos obiskali še član nemškega Kielapain. Svoje trenersko znanje je z njimi delil tudi selektor ženske rokometne reprezentancePo tednu dni so se razšli, a ostala so prijateljstva tam od Pomurja do Primorske, pa od Štajerske do Dolenjske in Gorenjske.