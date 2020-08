Nora ponudba iz Slovenije, Nemci so jo pograbili z obema rokama (FOTO)

Prejeli 600 rezervacij

Napaka v sistemu je ponudila nočitev za 1 evro na noč. FOTO: Zaslonski posnetek

Si predstavljate dopust v prestižnem Grand Hotelu Donat Superior v Rogaški Slatini, 4 zvezdice, predsedniški apartma s teraso in 100 kvadratnih metrov, velnes center ... In da namesto 549 evrov, plačate le 1 evro na noč. Mamljiva ponudba, kajne?Nato pa se zbudite iz sanj. Vendar je ta ponudba tudi dejansko obstajala, z obema rokama so jo prejšnji teden pograbili številni Nemci, potem ko so jim jo ponudil rezervacijski portal mydealz.de. Šlo je namreč za napako v sistemu portala, vseeno pa so si nekateri že obetali poceni luksuzne počitnice.A ne za dolgo, ko so upravitelji strani napako odpravili, so nesojeni gostje že dobili obvestilo o stornaciji rezervacije. To so potrdili tudi v upravi hotela iz Rogaške Slatine, od koder so sporočili, da je bilo sicer narejenih kar 600 rezervacij za en dan. »Podjetje, ki upravlja portal, je bilo o napaki obveščeno in je reagiralo takoj. Rezervacije so bile stornirane, gostje so bili od podjetja, pri katerem je prišlo do napake, obveščeni. Vzrok je bil programska napaka v programu podjetja, ki upravlja portal,« nam je sporočila direktoricaSicer pa so se na spletni strani uporabniki zabavali s številnimi zbadljivimi komentarji glede ponudbe (nelektorirano):»Še dobro, da so omenili tudi, da je priložen toaletni papir.«»Sliši se kot grozljivka, v kateri mlade zvabijo v hotel za 1 evro, jih notri zaklenejo, nato se začnejo igrice.«»In kaj naj tam počnem? (zmeden)«Hotel na riti sveta, iskrene čestitke!«»Za 4 zvezdice 550 evrov na noč? Mogoče v Tokiu ali New Yorku, ne v Rogaški.«»Zanimivo, za gratis korona test ob vrnitvi. Končno se bom malo testiral.«»Toliko neumnih komentarjev za deželo, ki jo prečkaš v nekaj minutah …«»To me spomni na prizor iz Bratislave v filmu Eurotrip. Ja, Slovenija, Slovaška, saj vem.«»Za 549 evrov po navadi v Sloveniji dobiš že cel hotel.«