Nono je kralj, vnukinja kraljica! (FOTO)

Prvič v zgodovini Slovenije iz iste vinske kleti prihajata vinski kralj in kraljica. To sta dedek in vnukinja, Ludvik Glavina, ki je lani osvojil naslov kralja refoška, in Nika Glavina, ki je postala istrska vinska kraljica. Njun prestol je na družinskem posestvu Santomas v Šmarjah pri Kopru.

Nika, ki je nasledila deveto istrsko vinsko kraljico Teo Ivančič, je za 23. rojstni dan, ki ga praznuje danes, dobila najlepše darilo, v petek popoldne so jo na posestvu Santomas okronali. Do odra jo je popeljal 76-letni nono, za katerega je bil to eden najbolj ponosnih in srečnih dni. »Vsi smo otroci Istre, čuvati moramo ljubezen do nje in jo širiti dalje, ker si Istra to zasluži in ker je naša mati. Na tak način se ji moramo zahvaliti,« je zbrane nagovoril kralj refoška.

Eden najbolj priznanih svetovnih enologov Claude Gros je prepričan, da ima refošk zelo velik potencial zaradi svoje strukture in istrskega podnebja.

Nika, ki bo vinska kraljica naslednji dve leti, je absolventka na Fakulteti za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici. »Prizadevam si, da bi se slovenska Istra združila, ker imamo čudovita vina in se lahko kosamo z najboljšimi na svetu,« je dejala v zahvalnem govoru in pozvala vse vinarje, da se začnejo združevati in delujejo za skupno Istro in istrsko vino. »Le združeni in z medsebojno pomočjo smo lahko najbolj uspešni.« Poudarila je, da brez 12-članske ekipe Santomasa ne bi bilo uspehov. »Zavedam se, da to ni samo moj uspeh, ampak zasluga slehernega člana, najbolj sem hvaležna njim,« je dejala Nika. V dar je dobila vino refošk letnik 2013, proizvod Vinakopra, in ključ pokroviteljskega avtomobila ford nova, s katerim bo prihodnji dve leti obiskovala vinske dogodke.

Komisijo, ki je izbrala 10. istrsko vinsko kraljico, so sestavljali predsednik komisije Boštjan Zidar, novinar in urednik Sašo Dravinec, fotograf Jaka Jeraša in predsednica Društva vinogradnikov slovenske Istre Ingrid Mahnič. Kandidatke za istrsko vinsko kraljico morajo prihajati iz vinske kleti ter komisijo prepričati s splošno razgledanostjo in poznavanjem regije. Odgovarjajo na vprašanja o vinih, vinogradih, predstaviti morajo tudi lastno vizijo vinarstva.

Po kronanju se je Nika podpisala na kraljičino vino.

Kronanju je sledilo druženje s pogostitvijo, vsa pozornost pa je bila usmerjena v novo kraljico, ki je sprejemala čestitke in sorto syrah. Pilo se je kraljičino vino, nedegožirano (vsebuje kvasovke, nima dodanega žvepla in ima samo gram sladkorja)penino refošk rose, letnik 2020, ki je brez dodanega žvepla. »Je malce bolj polnega okusa, še vedno pa je zelo sveža, sadna. Na začetku malce zadržana, potem se zelo lepo odpre in je pitka tako samostojna ali kombinirana s polno hrano, denimo z mesom,« nam je pojasnila Nika Glavina. Kraljičino vino je na voljo na posestvu Santomas za 15 evrov in na spletni strani trgovine Koželj. »Etikete na vina bom pisala ročno s flomastrom in se tudi podpisala,« je obljubila vinska kraljica.



Eden najboljših enologov na svetu, Francoz Claude Gros, ki je svoje sodelovanje s Santomasom začel ravno z letnikom 1999, ko se je rodila vinska kraljica, ter glavni enolog Santomasa Uroš Bolčina sta pripravila pokušino šestih shirazov, ob večerji so gostje pokušali izbrana in nagrajena vina hiše Santomas, vključno z legendarnim refoškom antonius 1999, ki je hkrati letnik nove kraljice.

Francoz enolog Claude Gros je začel s Santomasom sodelovati 1999, ko se je rodila nova vinska kraljica.

Med okoli približno 100 prisotnimi so bili tudi ikona vinskega sveta v Sloveniji, koprski in izolski županoz., ena od najbolj spoštovanih žensk v vinskem svetu, distributer Santomasa, direktor Vinakoper, evropski in slovenski red vitezov vina s predstavnikomter veleposlanik Romunije v Sloveniji, veleposlanik Brazilije, veleposlanica ZDA, britanska veleposlanica, pa ambasador Slovaškein mnogi drugi, ki so kraljici zaželeli, da bi nadvse uspešno opravljala svoje poslanstvo.