Nogometni prvaki plačali položnice

Aktualni državni nogometni prvak, NŠ Mura iz Murske Sobote, se pogosto izkaže tudi zunaj nogometnega igrišča. Črno-beli so še posebno dejavni na humanitarnem področju, kjer sami ali skupaj s svojimi navijači iz skupine Bleck Gringos pogosto pomagajo.

Črno-beli so dejavni na humanitarnem področju.

»Dobrodelnost nikoli ni odveč. Tudi zato smo se v NŠ Mura odločili, da z denarno donacijo vsaj malce olajšamo življenje uporabnikom Evangeličanske humanitarne organizacije (EHO) Podpornica. Donacijo, ki smo jo zbrali nogometaši, upravni odbor, zaposleni v klubu in zunanji sodelavci, v času božično-novoletnih praznikov, je predsedniku EHO Podpornice predal naš kapetan Alen Kozar,« so sporočili iz kluba.

Vera in šport

»Mi živimo v tem okolju in vemo, da se nekateri težko prebijajo iz meseca v mesec. S to gesto jim želimo pokazati, da jim tudi mi v težkih časih stojimo ob strani, tako kot morajo oni včasih nam,« je ob predaji sredstev dejal Kozar. Prejemnik pomoči, predsednik EHO Podpornice, evangeličanski duhovnik Peter Andrejčák, pa je dodal: »V imenu EHO Podpornice, predvsem pa naših uporabnikov se iskreno zahvaljujemo NŠ Mura za donacijo finančnih sredstev. Te bomo namenili za pomoč mladim družinam oziroma otrokom, ki prihajajo iz socialno šibkih družin. V okviru socialnega programa pomoči mladim družinam pomagamo pri plačilu položnic, nabavi šolskih potrebščin ter tudi pri plačilu šolskih obveznosti in zunajšolskih dejavnosti. Žal je ljudi, ki so se znašli v socialni stiski in potrebujejo humanitarno pomoč, vedno več, zato pozdravljamo humanitarno potezo kluba. Nogometna šola Mura ni prvič organizirala takšnih akcij z Evangeličansko cerkveno občino Murska Sobota. Mislim, da je povezanost Cerkve in vere z nogometom oziroma športom normalna in povsem življenjska.«

Dobrodelno akcijo NŠ Mura je pozdravil tudi mag. Leon Novak, škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji, ki pravi: »Veseli smo, da smo tako tesno povezani drugi z drugim. Veseli nas, da stojimo drug drugemu ob strani. Naši pripadniki evangeličanske cerkve hodijo na tekme in strastno navijajo za klub, nekateri igralci so povezani z našo cerkvijo. Res so se izkazali s humanitarno gesto, hvaležni smo jim za to in upamo, da bomo tudi v prihodnje tako dobro sodelovali.«

S to gesto jim želimo pokazati, da jim tudi mi v težkih časih stojimo ob strani, tako kot morajo oni včasih nam.

Škof je dodal, da bi s povezovanjem cerkve s športom radi spodbujali mlade, da se aktivno vključujejo v športno življenje, da negujejo svoje zdravje. »To je naš cilj. Seveda pa tudi, da se družimo ob božji besedi, da se bogu zahvalimo za to, kar nam podarja, za blagoslov, ki ga lahko uživamo eni in drugi, da tudi igralcem izkažemo spoštovanje in jim pošljemo sporočilo, da jim želimo tudi v prihodnje stati ob strani,« je sklenil mag. Leon Novak.