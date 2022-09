Nogometaš Janez postal srebrnomašnik (FOTO)

Pater Janez Ferlež je v domači rodni župniji sv. Antona Puščavnika v Stopercah obhajal srebrno obletnico nove maše. Domačini so bili veseli in ponosni, da je praznoval v domačem kraju. Praznovanje se je začelo v farni cerkvi, ki je bila prav posebno okrašena in očiščena za to prelepo slovesnost.

Družina patra Janeza Ferleža.

Dobil mašni plašč

Prepeval je domači mladinski in odrasli cerkveni pevski zbor. Pridružilo se mu je tudi nekaj domačink, ki so v Janezovi mladosti prepevale skupaj z njim. Orglala je Maja Novak. Za organizacijo je poskrbel župnik in dekan Ciril Čuš z župljani ter mu v imenu župnije izročil mašni plašč.

Srebrnomašnik je vzel v roke svojo dobro spremljevalko kitaro ter zaigral in zapel, da se je marsikatero oko orosilo od sreče. V imenu župnijskega sveta je srebrnomašnika pozdravila Anica Rejec, Vinko Jerič pa mu je v imenu župnijskega pastoralnega sveta izročil darilo. Nato mu je čestitala še županja občine Majšperk Darinka Fakin in mu izročila občinske simbole.

S srebrnomašnikom so se veselili tudi njegova družina, predvsem mama, in prijatelji iz župnij, kjer je deloval.

Po maši so se gostje zbrali v Domu krajanov na kosilu, kjer so slavljencu še mnogi izrekli čestitke, prijetnem druženju, klepetu in prisluhnili prelepemu popoldanskemu koncertu.

Otroška leta

Janez Ferlež je v omenjeni župniji preživel svoja otroška leta, ki so bila zaznamovana z delom na kmetiji. Po končanem študiju teologije v Ljubljani je novo mašo daroval leta 1997 prav v župniji sv. Antona Puščavnika v Stopercah. Božjo besedo je potem delil v več slovenskih krajih, leta 2018 pa je bil prestavljen v samostan sv. Maksimilijana Kolbeja.

Je tudi velik ljubitelj nogometa, kot župnik pa je v svojem poslanstvu zelo užival in bil tudi zelo ustvarjalen. Ker je imel malo več svobode, mu je uspelo izpeljati mnoge projekte brez napetosti. Vsako leto poleg mnogih prireditev, žegnanj (na vseh treh farah) in raznih blagoslovov priredi tudi dva koncerta: na Prežganju koncert narodno-zabavne glasbe ob Rajskem vrtu in na igrišču v Štangi koncert posebnega ansambla ali glasbenika.