Nočni podiralci dreves neustrašni tudi podnevi

Dobrih 20 let je od prvih opažanj bobra na reki Krki pri izlivu v Savo pri Brežicah, od koder se je zelo hitro razširil po celotni Sloveniji. Danes praktično ni slovenske reke, kjer bobri ne bi oglodali ali tudi podrli kakšnega drevesa. Kako izjemni logarji so, smo pred njihovim prihodom videli le v filmih. V elementu FOTO: Jaroslav JankovičPred leti so domačini Kostanjevice na Krki opazili prvo oglodano drevo. Danes sta stalno prisotni vsaj dve družini bobrov dolvodno in gorvodno od kostanjeviškega okljuka, ki ene domačine jezijo, saj mislijo, da jim bodo poplavili mesto, kar je popolna neum...