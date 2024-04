Nočna zapora dela Dunajske ceste v Ljubljani

Zaradi dostave konstrukcije viadukta bo danes in v nedeljo od 19. do 5. ure zjutraj za ves promet, tudi za pešce in kolesarje, zaprta Dunajska cesta na odseku med Vilharjevo cesto in Trgom OF. Na ljubljanski občini udeležence v prometu prosijo za razumevanje in upoštevanje prometne signalizacije.

Rekonstrukcija nadvoza nad Dunajsko cesto v Ljubljani je ena najkompleksnejših faz v sklopu gradnje novega Potniškega centra Ljubljana, promet pa je v času del prilagojen.

Na območju železniške postaje naj bi v kratkem stekla tudi gradnja na 350 milijonov evrov ocenjenega komercialnega projekta Emonika, kjer je prek družbe Mendota investitor madžarska bančna skupina OTP.

Sledila bo tudi gradnja nove avtobusne postaje, kjer so investitor Slovenske železnice, prihodnjih nekaj let pa bo območje tudi veliko gradbišče, ko gre za obnovo komunalne in cestne infrastrukture.