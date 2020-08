Noči spet polne spanca, tropske vročine ne bo

Vetrovi nad Atlantskim oceanom so pospešili mešanje hladnih in toplih zračnih tokov nad Evropo, zato bo v prihodnjih dneh pri nas vreme bolj nemirno, kot so meteorologi napovedovali pred tednom dni. »Se zgodi,« nam je prijazno in nekoliko hudomušno pojasnila pojasnila mag. Tanja Cegnar z agencije za okolje.Če smo pred dnevi pogledovali na vremenske portale, so za pričujoči teden kazali sončke in temperature tja do 32 °C. »Ne bo tako hudo,« dodaja Cegnarjeva: »Računati moramo na nevihte in neurja, ki jih prinaša mešanje toplih in hladnih zračnih mas.«Teden nevihtPo napovedih je danes očitno zadnji sončni dan v tednu, ko ...