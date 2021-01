Nočete v šolo? Ministrstvo pojasnjuje, komu se ni treba vrniti

Naslednji torek se v devetih slovenskih regijah od 12 otroci prve triade vračajo v šolske klopi. Tako je odločila vlada, ker je devet regij prešlo s črnega območja v rdeče oziroma so številke o okužbah z novim koronavirusom toliko boljše, da po vladnem semaforju lahko sprostijo nekatere ukrepe.Večina staršev in šolarjev prvih treh razredov osnovne šole in malčkov, ki obiskujejo vrtce v regijah Gorenjska, Koroška, Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Primorsko-notranjska, Zasavska, Pomurska in Savinjska, si je oddahnila, nekateri pa se vendarle bojijo, da bi se njihovi otroci v šoli okužili in virus prinesli domov. Želijo si, da bi se njihovi otroci še naprej izobraževali na daljavo. Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki ga vodi ministrica, smo preverili, ali je to mogoče.Zanimalo nas je, kakšne možnosti imajo starši, ki svojih otrok iz strahu pred morebitno okužbo še ne želijo poslati v šolo. Bo za takšne omogočeno še naprej šolanje na daljavo? Ali morajo takšni starši podati kakšno izjavo ali pa imeti potrdilo zdravnika?»Obiskovanje osnovnošolskega programa je za učenke in učence obvezno. Učenkam in učencem 1., 2., 3. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ni dovoljeno obiskovati pouka v šolskih prostorih, šola prilagodi oblike in metode dela. Šolam ministrstvo tako predlaga, da obdržijo načrtovanje dela v mrežnem tedenskem planu, s katerim seznanijo manjkajoče učenke in učence ter tudi zanje v primerni elektronski obliki (spletne učilnice, teams …) objavljajo usmeritve za delo, naloge, morebitne posnetke razlag in podobno, tako, kot pri izvajanju izobraževanja na daljavo,« odgovarjajo na ministrstvu.Za vrtce, ki niso v rdečih regijah, še vedno velja, da opravljajo nujno varstvo za otroke. Župan občine, kjer vrtec obratuje, lahko oceni, da je njegovo delovanje nujno potrebno za varstvo otrok, katerih starši so zaposleni in varstva ne morejo zagotoviti. V tem primeru prepoved zbiranja v zmanjšanem obsegu za vrtec ne velja.