Noč knjige posvetili Kajuhu

Kajuhova beseda ostaja in se še dandanes širi, njegove pesmi ostajajo aktualne, njegov čustveni naboj in liričnost še kar vzbujata odziv, želje po lepšem svetu pa so še vedno prisotne v mislih mnogih. Njegove pesmi ostajajo žive in z veseljem brane.

Drago Jeran, Peter Kalin, Blaž Burjevestnik, Matevž Pečnik, Jernej Puntar, Kajuhov Tonč … so umetniška imena, pod katerimi se je skrival mladi literat, ki je ustvaril poezijo, ki bo večno živela. V noči knjige smo jih slišali na recitalu, ki ga je pripravila Jolanda Železnik, njegove verze pa so brale knjižničarke.

Večer je bogatil Trio Tomi Purich.

Ob glasbi, ki jo je ustvarjal Trio Tomi Purich, so se še bolj dotaknili zbranih, ki so se družili v duhu srčnosti, ljubezni in sočutja, kar izžarevajo Kajuhove pesmi in ohranjena ljubezenska pisma ter pesmi, ki jih je pisal svoji ljubezni Silvi Ponikvar.

Trio Tomi Purich ponuja unikatno zvokovno mešanico neparnih ritmov, jazzovske improvizacije in etno glasbe iz širše regije. Ne glede na to, ali gre za priredbe tradicionalnih ljudskih napevov, ali za avtorske skladbe, ali za priredbe popularnih pesmi, zasedba navdušuje s koncerti po klubih, lokalih, festivalih in s posebno serijo koncertov, imenovano Jazz med knjigami, kot je bil tudi na tem večeru. Trio sestavljajo: Aleš Ogrin – klaviature, Peter Smrdelj – kontrabas in Tomi Purič – bobni.