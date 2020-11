»Nobena skrivnost ni, Karl Erjavec bi rad postal premier«

Stranka Desus bo novega predsednika volila na izrednem volilnem kongresu, ki bo potekal z glasovanjem po pošti. Glasovali bodo od 27. novembra do 1. decembra, za predsednika kandidiratain, ki velja za favorita.Stranka bo 26. novembra 231 delegatom poslala glasovnice, ki jih bodo izpolnjene lahko po pošti vrnili do vključno 1. decembra. Rezultate volitev bodo javno razglasili 5. decembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.Ob tej novici se je na facebooku oglasila tudi, ki ja zapisala, da se bo s tem kongresom zaključil dolgotrajen in brutalen projekt njene zamenjave na mestu predsednice stranke. Napovedala je, da se bliža čas odpiranja šampanjcev, saj se vrača Karl.»Z ustoličenjem Erjavca se bo začel nov šov, ki pa ga bomo občutili vse državljanke in državljani Slovenije. To nakazujejo tudi dogodki iz preteklih dni. Karl Erjavec je bil gost tako pri predsedniku vlade kot pri, ki bi si želel predsednik vlade postati. Nobena velika skrivnost pa tudi ni, da ima to večno željo – postati predsednik vlade - tudi Karl Erjavec,« je zapisala in dodala, da se sama ne boji Erjavca, a da se ga kot kaže marsikdo. »Res, da sem zato plačala visoko ceno v obliki medijskega in političnega linča ter posledično umika iz vseh političnih funkcij.«