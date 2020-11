No, pa dajmo; udarimo neodgovorne po žepu!

Menite, da cenimo uspehe slovenskih športnikov na domačih in mednarodnih igriščih?

Da; ne glede na to, da so Slovenci in nastopajo za tuje klube. 41 %

Premalo. 46 %

Šport me ne zanima. 13 %

Bi morali v tem nepredvidljivem koronačasu v Sloveniji prepovedati športne dogodke?

Da, za najmanj dva tedna. 66 %

Ne, če upoštevajo vsa navodila stroke. 34 %

Ob najnovejših ukrepih za zajezitev koronavirusa smo postali …

Bolj odgovorni. 31 %

Manj odgovorni. 10 %

Zaradi nespoštovanja priporočil bi morali neodgovorne udariti po žepu. 59 %

V drugem največjem avstralskem mestu Melbourne so po skoraj štirih mesecih odpravili karanteno, so sporočile oblasti, potem ko niso zabeležili nobene okužbe z novim koronavirusom niti smrti zaradi covida-19. Zvezna država Viktorija je bila žarišče drugega vala epidemije novega koronavirusa v Avstraliji, saj je umrlo več kot 90 odstotkov od skupno 905 smrtnih žrtev koronavirusne bolezni 19 v državi.Pri nas pa smo se znašli v še eni etapi nenavadnega in nepredvidljivega časa. Število okužb ni majhno, šport se dogaja, vendar je kup tekem zaradi okuženih športnikov odpovedanih. Dvom o tem, da se bo nogometno prvenstvo nadaljevalo, je izrazil celo stari novi prvi mož slovenskega nogometa, ki bo še štiri leta vodil Nogometno zvezo Slovenije.Kot menijo tudi sodelujoči v naši tokratni spletni anketi na www.slovenskenovice.si, bi prav zaradi nepredvidljivosti morali za najmanj dva tedna odpovedati vsa športna tekmovanja. In, razumljivo, vsem, tako športnikom kot funkcionarjem in sponzorjem, povedati in dopovedati, zakaj je tako. Odgovore na vrsto vprašanj, od tega, kakšno škodo je v času epidemije utrpel šport (rekreativni, klubski, vrhunski ...), do tega, kaj je v času epidemije dobro, kaj slabo, kakšna so opozorila, kaj upoštevati za naprej, pa bo tako ali tako pokazal čas.Ne glede na vse so pomenljivi odgovori na vprašanje, ali smo ob najnovejših ukrepih za zajezitev koronavirusa postali bolj odgovorni ali manj odgovorni. Odgovor je za marsikoga presenetljiv, za druge nemara ne. Zanimivo pa je, da sta kar dve tretjini med več sto sodelujočimi v naši spletni anketi prepričani, da bi morali neodgovorne zaradi nespoštovanja priporočil za omejevanje širjenja virusa udariti po žepu.