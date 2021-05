NKBM v roke Madžarom, NLB ne bo več največja banka v Sloveniji

Madžarska skupina OTP, ki ima pri nas od lani že SKB banko, naj bi v prihodnjih dneh kupila še NKBM (ta je lani prevzela Abanko), do zdaj v lasti ameriškega sklada Apollo, neuradno poroča spletni portal Finance. Če se bo to uresničilo, bo OTP postala največja banka na naših tleh.



Koliko naj bi Madžari odšteli za NKBM, ni znano, se pa je govorilo o morebitni milijardi evrov težkem prevzemu. Na trgu naj bi bilo za NKBM kar nekaj zanimanj. Izrazila naj bi ga ena od avstrijskih bank, poleg nje pa menda še KBC banka, znana iz zgodbe okoli NLB.



Amerišk sklad Apollo je NKBM prevzel po sanaciji za okoli četrt milijona evrov. Šest let kasneje naj bi se iz banke umaknil.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: