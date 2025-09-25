Njihov predlog vladni še enkrat zavrnili, v NSi užaljeni: »Dejanja, ne blebetanja!« (VIDEO)

DZ je danes s 47 glasovi proti 36 sklenil, da predlog novele zakona o dohodnini, s katerim je želela poslanska skupina NSi obdavčitev podjetnikov po sistemu normiranih odhodkov vrniti na stanje, kot ga je sprejela prejšnja vlada, ni primeren za nadaljnjo obravnavo.

Vladni predlog Vlada je sprejela izhodišča za svoje spremembe sistema obdavčitve po normiranih odhodkih, po katerih bi med drugim prag letnih dohodkov za vstop v sistem pri polnih normirancih zvišala na 120.000 evrov in pri popoldanskih na 50.000 evrov. Pri tem bi za prvih 60.000 evrov veljala štiriodstotna dohodnina, za preostanek pa 20-odstotna, tako da bi bila efektivna obdavčitev 12-odstotna.

V NSi užaljeno: »Ravnali bi drugače ... Dejanja, ne blebetanja!«

NSi je po neuspešnem poskusu novelacije zakona z enako vsebino v juniju tokrat znova predlagala, da bi se prag letnih prihodkov za vstop v sistem normiranih odhodkov pri polnih normirancih zvišal s 60.000 na 100.000 evrov, pri popoldanskih normirancih pa s 30.000 na 50.000 evrov, ter da bi se ponovno določil enoten odstotek upoštevanja normiranih odhodkov v višini 80 odstotkov. Utemeljevali so, da je bil prejšnji sistem učinkovit, veljavni pa da z davčno obremenitvijo, poleg še ostalih novih davčnih bremen, duši podjetništvo.

No, v NSi so, kar malce užaljeno celo, na omrežju X ob tem sporočili: »Ravnali bi drugače ..." Pa dajte! Če mislite resno, podprite dobre predloge, pa čeprav opozicijske. Normiranci, davčne razbremenitve ... Dejanja, ne blebetanja!«